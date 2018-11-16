США сократят военный контингент в Африке примерно на 10 процентов

МОСКВА, 16 ноя — РИА Новости. США в течение нескольких лет сократят военный контингент в Африке примерно на 10%, говорится в заявлении Пентагона.
Отмечается, что численность контингентов в таких странах, как Сомали, Джибути и Ливия практически не изменится. В то же время в Западной Африке США перенесут акцент с тактической военной поддержки местных вооруженных сил на консультации, координацию действий и обмен разведывательной информацией.
В заявлении говорится, что данные меры по оптимизации позволят приобрести гибкость, которая требуется для сохранения "конкурентноспособной позиции в динамически изменяющемся глобальном окружении".
Ряд западных СМИ сообщил, что речь идет об усилении противодействия угрозам со стороны Китая и России.