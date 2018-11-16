США сократят военный контингент в Африке примерно на 10 процентов

Американские военные во время учений в Польше. Архивное фото

Американские военные во время учений в Польше. Архивное фото

МОСКВА, 16 ноя — РИА Новости. США в течение нескольких лет сократят военный контингент в Африке примерно на 10%, говорится в заявлении Пентагона.

Военные сообщают, что сейчас в Африке размещены 7,2 тысячи военнослужащих, которые выполняют задачи в рамках контртеррористических операций в ряде стран Черного континента.

Отмечается, что численность контингентов в таких странах, как Сомали, Джибути и Ливия практически не изменится. В то же время в Западной Африке США перенесут акцент с тактической военной поддержки местных вооруженных сил на консультации, координацию действий и обмен разведывательной информацией.

В заявлении говорится, что данные меры по оптимизации позволят приобрести гибкость, которая требуется для сохранения "конкурентноспособной позиции в динамически изменяющемся глобальном окружении".

Ряд западных СМИ сообщил, что речь идет об усилении противодействия угрозам со стороны Китая и России.