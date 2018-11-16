Госдеп США переложил на Россию ответственность за сохранение договора РСМД

ВАШИНГТОН, 16 ноя – РИА Новости. "Мяч" в вопросе сохранения договора РСМД (о ракетах средней и меньшей дальности) находится на стороне России, заявила журналистам замгоссекретаря США по вопросам контроля над вооружениями и международной безопасности Андреа Томпсон.
По ее словам, нарушения происходят уже более пяти лет, о чем США постоянно напоминают европейским партнерам. Россия, как утверждает дипломат, не реагирует на предупреждения. "Мы продолжаем показывать разведданные и информацию на наших с ними экспертных встречах, на встречах ключевых руководителей, а со стороны Российской Федерации в ответ нет даже признания того, что они нарушают. Они продолжают производить (ракеты) SSC-8 (ее также называют ракетной системой 9M729 – ред.), они продолжают размещать их, они продолжают испытывать их", — продолжила Томпсон.
На фоне заявлений президента США Дональда Трампа о предстоящем выходе из ДРСМД Вашингтон активно работает с союзниками, проводя разъяснительную работу и собирая информацию, добавила она. В частности, на прошедшей неделе межведомственная группа специалистов из США отправилась в поездку по странам-партнерам и союзникам США, а один из заместителей госсекретаря только что вернулся из девятидневной поездки, где также обсуждал этот вопрос, сообщила Томпсон.
В последние годы Москва и Вашингтон регулярно обвиняют друг друга в нарушении договора о РСМД. Россия неоднократно заявляла, что строго соблюдает свои обязательства по договору. Лавров отмечал, что у Москвы имеются весьма серьезные вопросы к США по поводу выполнения договора самими американцами. В частности, в Москве указывают, что Соединенные Штаты размещают на суше — на военной базе в Румынии, а также в Польше — установки, способные запускать ударные крылатые ракеты типа "Томагавк", что запрещено договором. Российская сторона также обращает внимание на то, что США разрабатывают ударные беспилотники, финансируют исследования по созданию крылатой ракеты наземного базирования.