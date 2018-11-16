Госдеп США переложил на Россию ответственность за сохранение договора РСМД

ВАШИНГТОН, 16 ноя – РИА Новости. "Мяч" в вопросе сохранения договора РСМД (о ракетах средней и меньшей дальности) находится на стороне России, заявила журналистам замгоссекретаря США по вопросам контроля над вооружениями и международной безопасности Андреа Томпсон.

"Мы продолжаем работать. У нас есть некоторые возможности. Мы сделали предупредительный выстрел, если хотите. Мяч на их стороне. Они должны вернуться в рамки договора. Мы этого не наблюдаем… Президент ясно сказал: мы будем отстаивать то, что хорошо для американского народа. Мы больше не будем терпеть нарушения Россией договора", — сказала она.

По ее словам, нарушения происходят уже более пяти лет, о чем США постоянно напоминают европейским партнерам. Россия, как утверждает дипломат, не реагирует на предупреждения. "Мы продолжаем показывать разведданные и информацию на наших с ними экспертных встречах, на встречах ключевых руководителей, а со стороны Российской Федерации в ответ нет даже признания того, что они нарушают. Они продолжают производить (ракеты) SSC-8 (ее также называют ракетной системой 9M729 – ред.), они продолжают размещать их, они продолжают испытывать их", — продолжила Томпсон.

На фоне заявлений президента США Дональда Трампа о предстоящем выходе из ДРСМД Вашингтон активно работает с союзниками, проводя разъяснительную работу и собирая информацию, добавила она. В частности, на прошедшей неделе межведомственная группа специалистов из США отправилась в поездку по странам-партнерам и союзникам США, а один из заместителей госсекретаря только что вернулся из девятидневной поездки, где также обсуждал этот вопрос, сообщила Томпсон.

Ранее президент США Дональд Трамп сообщил, что Вашингтон выйдет из договора РСМД. По его словам, Америка будет наращивать ядерный потенциал до тех пор, пока остальные "не придут в себя", затем Вашингтон будет готов остановить этот процесс и приступить к сокращению вооружений. Он пояснил, что это сообщение адресовано прежде всего Китаю и России. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Москва хочет получить более детальные разъяснения от США, и добавил, что слом положений ДРСМД принудит Россию принять меры по обеспечению безопасности. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что любое действие в этой сфере будет встречать противодействие.

В последние годы Москва и Вашингтон регулярно обвиняют друг друга в нарушении договора о РСМД. Россия неоднократно заявляла, что строго соблюдает свои обязательства по договору. Лавров отмечал, что у Москвы имеются весьма серьезные вопросы к США по поводу выполнения договора самими американцами. В частности, в Москве указывают, что Соединенные Штаты размещают на суше — на военной базе в Румынии, а также в Польше — установки, способные запускать ударные крылатые ракеты типа "Томагавк", что запрещено договором. Российская сторона также обращает внимание на то, что США разрабатывают ударные беспилотники, финансируют исследования по созданию крылатой ракеты наземного базирования.