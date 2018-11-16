Первый снегопад в Нью-Йорке привел к серьезным пробкам и росту цен на такси

НЬЮ-ЙОРК, 16 ноя — РИА Новости, Ирина Андреева. Первый в этом сезоне снегопад в Нью-Йорке, начавшийся днем в четверг, оказался достаточно сильным, чтобы серьезно затруднить движение на дорогах города и повысить цены на такси.

"Управление по чрезвычайным ситуациям Нью-Йорка выдало рекомендации по поездкам. Снег, мокрый снег с дождем может образовывать гололедицу, будьте осторожны во время поездок и закладывайте дополнительное время", — сообщает полиция Нью-Йорка в своем аккаунте в Twitter

Коммунальные службы уже начали посыпать город технической солью — особенно около входов в метро.

Стоимость поездки на такси на расстояние 2,6 километра сервисом Uber до снегопада составляла 18 долларов, во время снегопада — уже 48.

По данным синоптиков, снегопад продлится еще несколько часов, затем его сменит дождь, так как ночью температура воздуха начнет расти и с минус 1 градуса вечером дойдет до плюс 5-6 градусов утром.