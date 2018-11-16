Группа сенаторов США предложила санкции против Эр-Рияда за Йемен и Хашукджи

ВАШИНГТОН, 16 ноя — РИА Новости. Шестеро сенаторов США от обеих партий сообщили в четверг, что внесли законопроект, предусматривающий санкции против Саудовской Аравии за политику королевства.

"Данный законопроект — важный способ привлечь Саудовскую Аравию к ответственности за различные деяния в Йемене, а также за смерть Джамаля Хашукджи", — заявил один из инициаторов законопроекта, сенатор-

республиканец Линдси Грэм. Демократ Роберт Менендес отметил, что законопроект введет "регулярный надзор, санкции и запрет на продажу оружия".

Законопроект под названием "Акт об ответственности Саудовской Аравии и о Йемене" предусматривает запрет на продажи оружия Саудовской Аравии и на дозаправку самолетов коалиции во главе с Эр-Риядом, которые наносят удары по Йемену.

Перспективы принятия законопроекта неясны. Администрация президента Дональда Трампа, вероятно, выскажется против. Трамп неоднократно говорил, что наличие многомиллиардных оборонных контрактов с Эр-Риядом следует принимать во внимание при введении санкций против Саудовской Аравии.

Журналист Хашукджи, который работал обозревателем американской газеты Washington Post и с 2017 года проживал в США, пропал в Турции 2 октября после того, как вошел в здание генконсульства Саудовской Аравии в Стамбуле. Государственные СМИ Саудовской Аравии в ночь на 20 октября распространили сообщение генпрокурора страны, что, по предварительным данным, Хашукджи мертв, к его гибели привела ссора с сотрудниками консульства. Прокуратура Стамбула заявила, что убийство Хашукджи было преднамеренным, тело журналиста было расчленено и уничтожено после того, как он был задушен в генконсульстве.

Согласно заявлению генпрокуратуры Саудовской Аравии, по делу об убийстве Хашукджи задержан 21 человек. Для пяти непосредственных участников убийства прокуратура потребовала смертной казни, остальных ждет наказание согласно канонам шариата.