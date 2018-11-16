Группа сенаторов США предложила санкции против Эр-Рияда за Йемен и Хашукджи

ВАШИНГТОН, 16 ноя — РИА Новости. Шестеро сенаторов США от обеих партий сообщили в четверг, что внесли законопроект, предусматривающий санкции против Саудовской Аравии за политику королевства.
республиканец Линдси Грэм. Демократ Роберт Менендес отметил, что законопроект введет "регулярный надзор, санкции и запрет на продажу оружия".
Законопроект под названием "Акт об ответственности Саудовской Аравии и о Йемене" предусматривает запрет на продажи оружия Саудовской Аравии и на дозаправку самолетов коалиции во главе с Эр-Риядом, которые наносят удары по Йемену.
Перспективы принятия законопроекта неясны. Администрация президента Дональда Трампа, вероятно, выскажется против. Трамп неоднократно говорил, что наличие многомиллиардных оборонных контрактов с Эр-Риядом следует принимать во внимание при введении санкций против Саудовской Аравии.
Согласно заявлению генпрокуратуры Саудовской Аравии, по делу об убийстве Хашукджи задержан 21 человек. Для пяти непосредственных участников убийства прокуратура потребовала смертной казни, остальных ждет наказание согласно канонам шариата.