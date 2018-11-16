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США и Украина не поддержали резолюцию против нацизма

(обновлено: 02:04 16.11.2018)
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© РИА Новости / Сергей ГунеевПерейти в фотобанкЗдание ООН в Нью-Йорке. Архивное фотоЗдание ООН в Нью-Йорке. Архивное фото
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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МОСКВА, 16 ноя — РИА Новости. Гуманитарный комитет Генеральной ассамблеи ООН принял проект резолюции против героизации нацизма, представленный группой стран, в том числе Россией. Против проголосовали лишь две страны — США и Украина.

Национальная дружина во время присяги в Киеве. 28 января 2018
© AP Photo / Efrem Lukatsky
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Документ одобрили 130 стран, воздержалась 51.

Такую резолюцию в ООН принимают каждый год начиная с 2005 года, причем последние несколько раз также только США и Украина высказывались против.

Проект внесли Алжир, Ангола, Армения, Бангладеш, Белоруссия, Бенин, Боливия, Буркина-Фасо, Бурунди, Венесуэла, Вьетнам, Гайана, Гвинея, Зимбабве, Казахстан, Китай, Конго, КНДР, Кот-д'Ивуар, Куба, Лаос, Мали, Мьянма, Нигер, Нигерия, Никарагуа, Пакистан, Россия, Сирия, Судан, Таджикистан, Того, Уганда, Узбекистан, ЦАР, Эритрея, Эфиопия, Южная Африка и Южный Судан.

Представитель Соединенных Штатов назвала нацизма "самым худшим врагом, напомнив, что "американские солдаты проливали кровь в борьбе с ним на чужой земле". При этом она призвала остальные страны проголосовать против документа, поскольку Вашингтон считает его "политической контрверсией". Кроме того, она заявила, что документ предполагает "наказание за свободу слова".

Концентрационный лагерь Аушвиц-Биркенау в Освенциме в Польше. Архивное фото
© РИА Новости / Валерий Мельников
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Представитель Украины в целом другими словами повторил заявленное американской представительницей. По его словам, авторы резолюции осуществляют манипуляцию историческими фактами.

В ходе выступления представитель Киргизии, представляя в этом вопросе также позицию Армении, Белоруссии, Казахстана и Таджикистана, заявила, что документ имеет "полную поддержку этих государств".

Резолюция против нацизма

По словам замдиректора департамента по делам по гуманитарному сотрудничеству МИД России Григория Лукьянцева, в резолюции упоминаются не отголоски прошлого, а проявления расизма в настоящее время, ставшие для всего мирового сообщества вызовом.

Снос памятника Благодарности солдатам Красной армии, павшим в ходе боевых действий времен Великой Отечественной войны, в Скарышевском парке Варшавы. 17 октября 2018
© РИА Новости / Алексей Букчин
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Он указал, что во многих частях планеты наблюдается возрождение движений, партий и групп, которые ведут пропаганду экстремистских и расистских идей, прикрываясь ссылками на свободу выражения мнения.

Лукьянцев добавил, что подобные группировки зачастую черпают вдохновение в идеологии и практике, с которыми во время Второй мировой войны сражались страны-участники Антигитлеровской коалиции.

Дипломат отметил, что потворство преступной логике героизации нацизма повлекло появление в Европе поколения, которому неизвестна правда о самой страшной войне в истории человечества.

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