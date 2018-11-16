США и Украина не поддержали резолюцию против нацизма

МОСКВА, 16 ноя — РИА Новости. Гуманитарный комитет Генеральной ассамблеи ООН принял проект резолюции против героизации нацизма, представленный группой стран, в том числе Россией. Против проголосовали лишь две страны — США и Украина.
Такую резолюцию в ООН принимают каждый год начиная с 2005 года, причем последние несколько раз также только США и Украина высказывались против.
Проект внесли Алжир, Ангола, Армения, Бангладеш, Белоруссия, Бенин, Боливия, Буркина-Фасо, Бурунди, Венесуэла, Вьетнам, Гайана, Гвинея, Зимбабве, Казахстан, Китай, Конго, КНДР, Кот-д'Ивуар, Куба, Лаос, Мали, Мьянма, Нигер, Нигерия, Никарагуа, Пакистан, Россия, Сирия, Судан, Таджикистан, Того, Уганда, Узбекистан, ЦАР, Эритрея, Эфиопия, Южная Африка и Южный Судан.
Представитель Соединенных Штатов назвала нацизма "самым худшим врагом, напомнив, что "американские солдаты проливали кровь в борьбе с ним на чужой земле". При этом она призвала остальные страны проголосовать против документа, поскольку Вашингтон считает его "политической контрверсией". Кроме того, она заявила, что документ предполагает "наказание за свободу слова".
В ходе выступления представитель Киргизии, представляя в этом вопросе также позицию Армении, Белоруссии, Казахстана и Таджикистана, заявила, что документ имеет "полную поддержку этих государств".
Резолюция против нацизма
По словам замдиректора департамента по делам по гуманитарному сотрудничеству МИД России Григория Лукьянцева, в резолюции упоминаются не отголоски прошлого, а проявления расизма в настоящее время, ставшие для всего мирового сообщества вызовом.
Лукьянцев добавил, что подобные группировки зачастую черпают вдохновение в идеологии и практике, с которыми во время Второй мировой войны сражались страны-участники Антигитлеровской коалиции.
Дипломат отметил, что потворство преступной логике героизации нацизма повлекло появление в Европе поколения, которому неизвестна правда о самой страшной войне в истории человечества.