ПодкастыРадиоSputnik
Подкасты
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
В мире

Генассамблея ООН снова приняла резолюцию по ущемлению прав человека в Крыму

(обновлено: 01:56 16.11.2018)
01865
© РИА Новости / Роман МахмутовПерейти в фотобанкШтаб-квартира Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке. Архивное фотоШтаб-квартира Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке. Архивное фото
© РИА Новости / Роман Махмутов
Перейти в фотобанк

ООН, 16 ноя — РИА Новости. Третий комитет Генассамблеи ООН, отвечающий за социальные, гуманитарные и культурные вопросы, третий год подряд принимает резолюцию по нарушению прав человека в Крыму, передает корреспондент РИА Новости.

Маяк на мысе Тарханкут в Крыму. Архивное фото
© РИА Новости / Сергей Мальгавко
Перейти в фотобанк
На Украине придумали новый план по "возвращению" Крыма‍
В этом году число стран, проголосовавших за, составило 67, против — 26, воздержавшихся стало больше — 82. Два предыдущих раза в 2016 и 2017 годах за резолюцию голосовали 70 государств, против — 26 в оба года, а воздерживались 77 и 76 стран соответственно. Среди тех, кто поддерживает инициативу, традиционно большинство европейских стран и США.

Авторы проекта резолюции: Австралия, Австрия, Бельгия, Болгария, Германия, Грузия, Дания, Ирландия, Исландия, Испания, Канада, Латвия, Литва, Люксембург, Мальта, Маршалловы Острова, Нидерланды, Норвегия, Польша, Португалия, Республика Молдова, Словакия, Словения, Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии, Соединенные Штаты Америки, Турция, Украина, Финляндия, Франция, Чехия, Швеция и Эстония.

Саммит НАТО в Брюсселе. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в фотобанк
Британские политологи раскрыли причины ненависти Запада к России
При этом, в 2017 году президиум крымского парламента обратился к ГА с предложением посетить Крым и самим дать объективную оценку ситуации с соблюдением прав человека в регионе.

В тексте резолюции, автором которой является Украина, снова заявляется, что в Крыму наблюдается "усиление давления на общины религиозных меньшинств, в том числе в виде частых полицейских облав, угроз и преследований в отношении приверженцев Украинской православной церкви Киевского патриархата, протестантской церкви, мечетей и мусульманских религиозных учебных заведений, греко-католиков, римо-католиков и "свидетелей Иеговы"*, и осуждая также безосновательное преследование десятков мирных мусульман за их предполагаемую принадлежность к исламским организациям".

ВОЕВАТЬ НЕ БУДЕМ, СВОИХ НЕ ОБИДИМ

Заместитель постпреда РФ в ООН Геннадий Кузьмин в свою очередь пояснил участникам заседания, что "авторы упорно стараются представить ситуацию в Крыму как некий вооруженный конфликт, оперируют такими "страшными" терминами как "аннексия", "оккупация", ссылаются на резолюцию Генассамблеи 1974 года об определении "агрессии" и тому подобное".

Зал заседаний Совета по правам человека ООН в Женеве
© AP Photo / Fabrice Coffrini
В ООН сорвали российское выступление о нарушении Украиной прав крымчан
"Судя по этой терминологии, Украина вот уже четыре года ведет бескомпромиссную войну с Российской Федерацией. По продолжительности – как Вторая мировая. Вот только Россия на эту войну так и не явилась. Да и вряд ли явится", — добавил заместитель постпреда.

"Никто в России не собирается враждовать с близким по крови украинским народом", — заявил Кузьмин.

Он отдельно отметил, что "наказать население Крыма за его свободный выбор в пользу России не получится".

Президент Украины Петр Порошенко. Архивное фото
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в фотобанк
Порошенко "забыл", что в Крыму живут русские
"Крымчане отстояли, в строгом соответствии с международным правом, свое право жить без новых украинских идолов — Бандеры, Шухевича и прочих приспешников нацистов, отстояли свое право не быть заживо сожженными под аплодисменты на центральных украинских телеканалах, как это было в Одессе 2 мая 2014 года, отстояли свое право получать образование и свободно разговаривать на родном языке – русском, украинском или крымско-татарском", — сказал российский дипломат.

Кузьмин добавил, что "сегодня Республика Крым и город Севастополь — это российские регионы, которые энергично развиваются и ведут мирную созидательную жизнь. И не надо пытаться мешать этому".

"Российская Федерация гарантирует соблюдение и защиту прав и свобод человека на всей ее территории, включая Крым. Государство обеспечит целостность и неприкосновенность своей территории", — заключил заместитель постпреда.

Набережная Ялты. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
Перейти в фотобанк
Россию приговорили: что Украина получит в компенсацию за Крым
Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей республики Крым и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав РФ. Крымские власти провели референдум после госпереворота на Украине в феврале 2014 года.

Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство РФ неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".

*Запрещенная в России экстремистская организация

Комментировать
В мире
Комментировать
Новости
Спецпроекты
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2018 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие "Международное информационное агентство "Россия сегодня" (МИА "Россия сегодня").

Главный редактор: Анисимов А.С.

Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru

Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601

Настоящий ресурс содержит материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтактеПочта Mail
TwitterОдноклассникиGoogle
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена