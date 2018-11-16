Генассамблея ООН снова приняла резолюцию по ущемлению прав человека в Крыму

ООН, 16 ноя — РИА Новости. Третий комитет Генассамблеи ООН, отвечающий за социальные, гуманитарные и культурные вопросы, третий год подряд принимает резолюцию по нарушению прав человека в Крыму, передает корреспондент РИА Новости.

В этом году число стран, проголосовавших за, составило 67, против — 26, воздержавшихся стало больше — 82. Два предыдущих раза в 2016 и 2017 годах за резолюцию голосовали 70 государств, против — 26 в оба года, а воздерживались 77 и 76 стран соответственно. Среди тех, кто поддерживает инициативу, традиционно большинство европейских стран и США.

Авторы проекта резолюции: Австралия, Австрия, Бельгия, Болгария, Германия, Грузия, Дания, Ирландия, Исландия, Испания, Канада, Латвия, Литва, Люксембург, Мальта, Маршалловы Острова, Нидерланды, Норвегия, Польша, Португалия, Республика Молдова, Словакия, Словения, Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии, Соединенные Штаты Америки, Турция, Украина, Финляндия, Франция, Чехия, Швеция и Эстония.

При этом, в 2017 году президиум крымского парламента обратился к ГА с предложением посетить Крым и самим дать объективную оценку ситуации с соблюдением прав человека в регионе.

В тексте резолюции, автором которой является Украина, снова заявляется, что в Крыму наблюдается "усиление давления на общины религиозных меньшинств, в том числе в виде частых полицейских облав, угроз и преследований в отношении приверженцев Украинской православной церкви Киевского патриархата, протестантской церкви, мечетей и мусульманских религиозных учебных заведений, греко-католиков, римо-католиков и "свидетелей Иеговы"*, и осуждая также безосновательное преследование десятков мирных мусульман за их предполагаемую принадлежность к исламским организациям".

ВОЕВАТЬ НЕ БУДЕМ, СВОИХ НЕ ОБИДИМ

Заместитель постпреда РФ в ООН Геннадий Кузьмин в свою очередь пояснил участникам заседания, что "авторы упорно стараются представить ситуацию в Крыму как некий вооруженный конфликт, оперируют такими "страшными" терминами как "аннексия", "оккупация", ссылаются на резолюцию Генассамблеи 1974 года об определении "агрессии" и тому подобное".

"Судя по этой терминологии, Украина вот уже четыре года ведет бескомпромиссную войну с Российской Федерацией. По продолжительности – как Вторая мировая. Вот только Россия на эту войну так и не явилась. Да и вряд ли явится", — добавил заместитель постпреда.

"Никто в России не собирается враждовать с близким по крови украинским народом", — заявил Кузьмин.

Он отдельно отметил, что "наказать население Крыма за его свободный выбор в пользу России не получится".

"Крымчане отстояли, в строгом соответствии с международным правом, свое право жить без новых украинских идолов — Бандеры, Шухевича и прочих приспешников нацистов, отстояли свое право не быть заживо сожженными под аплодисменты на центральных украинских телеканалах, как это было в Одессе 2 мая 2014 года, отстояли свое право получать образование и свободно разговаривать на родном языке – русском, украинском или крымско-татарском", — сказал российский дипломат.

Кузьмин добавил, что "сегодня Республика Крым и город Севастополь — это российские регионы, которые энергично развиваются и ведут мирную созидательную жизнь. И не надо пытаться мешать этому".

"Российская Федерация гарантирует соблюдение и защиту прав и свобод человека на всей ее территории, включая Крым. Государство обеспечит целостность и неприкосновенность своей территории", — заключил заместитель постпреда.

Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей республики Крым и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав РФ. Крымские власти провели референдум после госпереворота на Украине в феврале 2014 года.

Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство РФ неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".

*Запрещенная в России экстремистская организация