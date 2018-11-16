Венгрия помогла экс-премьеру Македонии сбежать из страны, пишут СМИ

МОСКВА, 16 ноя — РИА Новости. Посольство Венгрии в Албании помогло бывшему македонскому премьеру Николе Груевскому, осужденному в Скопье за злоупотребление, сбежать из Македонии через албанскую границу, сообщает издание Albanian Daily News со ссылкой на заявление местной полиции.

По информации полиции, венгерское посольство в Албании предоставило Груевскому автомобиль, на котором тот отправился в Черногорию в воскресенье, 11 ноября. Как отмечает полиция, местные власти не задержали Груевского, когда он оказался в Албании, поскольку на тот момент он не был объявлен в розыск.

Министр иностранных дел и торговли Венгрии Петер Сийярто сообщил в четверг коллеге из Македонии Николе Димитрову, что Груевский подал прошение об убежище в этой стране.

Бывший премьер Македонии и экс-глава крупнейшей оппозиционной партии ВМРО-ДПМНЕ Груевский был осужден судом Скопье за злоупотребление служебным положением при покупке автомобиля стоимостью свыше 500 тысяч евро. Последняя апелляция была отклонена в минувшую пятницу как необоснованная. В тот же день суд в Скопье постановил, что Груевский должен срочно начать отбывать наказание, но его местонахождение было неизвестно с четверга.

Полиция искала бывшего главу правительства дома и в офисе его партии. Во вторник Груевский написал в соцсети Facebook, что получал многочисленные угрозы и сейчас находится в Венгрии, где попросил политическое убежище. В среду канцелярия главы венгерского правительства Виктора Орбана подтвердила, что экс-премьер Македонии подал прошение об убежище.

Груевский и его однопартийцы проходят обвиняемыми еще по нескольким делам о коррупции и злоупотреблении служебным положением, а также в связи с беспорядками в парламенте Македонии 27 апреля 2017 года. В партии ВМРО-ДПМНЕ назвали процессы против политиков "гонениями" со стороны нынешних властей во главе с премьером Зораном Заевым. В среду глава МВД Македонии Оливер Спасовски заявил, что экс-премьер объявлен в международный розыск и Венгрия должна отказать ему в политическом убежище.