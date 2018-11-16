Президент Чехии пообещал вернуть премьер-министра в случае отставки кабмина

ПРАГА, 16 ноя – РИА Новости. Президент Чехии Милош Земан заявил, что снова назначит фигуранта коррупционного расследования Андрея Бабиша премьером, если парламент Чехии отправит его правительство в отставку.

Ранее в четверг члены верхней палаты чешского парламента, сената, приняли постановление, в котором призвали премьера и долларового миллиардера Андрея Бабиша уйти в отставку до конца проводимого ныне полицией расследования о его возможных злоупотреблениях при получении на одну из своих фирм субсидии Евросоюза в размере около 2 миллионов евро.

В свою очередь, во вторник лидеры шести оппозиционных партий Чехии в совместном заявлении потребовали отставки правительства, они намерены поднять этот вопрос на заседании нижней палаты парламента в начале следующей недели. Поводом для этого оппозиция назвала якобы имевшую место попытку премьера Чехии Андрея Бабиша "спрятать" своего сына в Крыму от допросов по делу против его отца, о чем сообщили во вторник в своем видеорепортаже о беседе с Бабишем-младшим репортеры портала Seznam.

В январе 2018 года премьера Чехии, лидера правящего движения ANO и долларового миллиардера Андрея Бабиша лишили депутатской неприкосновенности в связи с расследованием, ведущимся полицией в отношении него как главы крупнейшей в Восточной Европе корпорации Agrofert. Речь идет о подозрениях в незаконном получении субсидии ЕС размером примерно 2 миллиона евро для фирмы "Гнездо аиста", которая входила в состав корпорации, но потом была вычленена из нее. Компания получила евросубсидию как малая фирма, после чего была вновь включена в состав Agrofert.

При этом Бабиш, выступая в парламенте, заявил, что фирма "Гнездо аиста" в момент получения субсидии ЕС принадлежала двум его взрослым детям, сыну и дочери, от первого брака. Теперь премьер сообщил, что сын и дочь являются душевнобольными и заявил, что пытающиеся получить от них каике-то показания СМИ ведут себя как гиены.

В своем выступлении по TV Barrandov Земан согласился с Бабишем в том, что расспрашивать на серьезные темы душевнобольного человека – это недостойное поведение журналистов. В то же время, президент выразил надежду, что до отставки правительства дело не дойдет.

"Думаю, что у большинства депутатов возобладает разум, и предложение о недоверии кабинету не пройдет. Но если правительство все-таки будет отправлено парламентом в отставку, то я поручу формирование нового кабинета снова Андрею Бабишу. Он будет иметь на это 2 месяца. Надеюсь, что этого времени хватит для того, чтобы охладились некоторые горячие депутатские головы", — сказал Земан.

Некоторые политики до сих пор не могут смириться с результатами парламентских выборов 2017 года, поэтому после истории Бабишем-младшим они проявляют повышенную активность, пытаясь реализовать свои цели, добавил президент.

"Что касается дела фирмы "Гнездо аиста", то надо подождать окончания следствия. Всегда необходимо помнить о презумпции невиновности", — подчеркнул Земан.