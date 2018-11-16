Арестованная в США Бутина требует снять обвинения в американском суде

ВАШИНГТОН, 16 ноя — РИА Новости. Россиянка Мария Бутина требует снять с нее все или часть обвинений в американском суде, говорится в ходатайстве, поданном адвокатами задержанной.

"В поддержку (своего требования) Мария Бутина заявляет, что обвинительное заключение строится на непрочной основе с точки зрения Конституции", — говорится в ходатайстве.

В частности, Бутина заявляет, что обвинения нарушают принцип свободы слова и что отдельные пункты обвинения недостаточно различаются, так что нет никакого повода предъявлять их по отдельности. Адвокаты Бутиной указывают на то, что закон слишком расплывчат в трактовке понятия "работа на иностранное правительство".

"Сторона властей не заявляет, что Бутина была на службе Российской Федерации в качестве офицера разведки или иностранного агента в каком-либо традиционном понимании. Вместо этого, власти заявляют, что Мария агент Кремля, поскольку она делилась памятными событиями в Америке и наивным юношеским оптимизмом относительно улучшения российско-американских отношений с другими людьми, включая "официальное лицо" из России, которое не было ее работодателем, не платило ей, не требовало от нее добиваться улучшения отношений между двумя странами и никак не контролировало ее деятельность", — пишут адвокаты.

"Но если фантазии насчет будущей карьеры в дипломатии и болтовня о личных делах и надеждах на мирное строительство с другими, например, с другом и старшим товарищем, который при этом является официальным лицом иностранного учреждения… делает ее иностранным агентом, тогда получается, что множество людей, сами того не зная, нарушают закон", — утверждают адвокаты Бутиной.

"Проблема в том, что пункт 951 (по которому обвиняется Бутина — ред.) неограничен по своему охвату. Первая поправка (к Конституции США) защищает выражение мнений вне зависимости от того, насколько они непопулярны или вызывают спор", — добавляют юристы.

Кроме того, они не видят разницы между сговором с целью работы иностранным агентом и собственно работой в этой качестве, между тем это два отдельных пункта обвинения.

Марию Бутину задержали в США в июле, ей грозит до 15 лет тюрьмы. Россиянку обвиняют в сговоре с целью работы агентом иностранного правительства без регистрации при минюсте США, а также непосредственно в работе иностранным агентом. Бутина заявила в суде о своей невиновности. Адвокат россиянки заявляет, что она не делала ничего незаконного, а ее связи в США полностью объясняются учебой в местном университете по специальности "международные отношения".