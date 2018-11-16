ПодкастыРадиоSputnik
Подкасты
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
В мире

Шредер "покушался" на суверенитет Украины. И попал в "Миротворец"

02082
© AFP 2018 / Patrik StollarzБывший канцлер Германии Герхард ШредерБывший канцлер Германии Герхард Шредер
© AFP 2018 / Patrik Stollarz

МОСКВА, 16 ноя — РИА Новости, Антон Лисицын, Владимир Ардаев. Берлин выразил недовольство тем, что бывшего канцлера Германии Герхарда Шредера включили в базу данных украинского сайта "Миротворец". Европейский союз, и Германия в частности, давно требуют закрыть интернет-ресурс. Однако провокационный сайт продолжает работать. РИА Новости разбиралось, почему Киеву так нужен этот список "врагов".

Осознание реальности

МИД Германии и ранее выражал недовольство "Миротворцем": "Мы четко продемонстрировали нашу позицию украинской стороне и настаивали на том, чтобы украинское правительство приняло меры по закрытию этого сайта. Это мы сделаем и сейчас".

Бывший канцлер появился в списке из-за высказывания о воссоединении Крыма с Россией. В недавнем интервью Aachener Nachrichten он заметил: "Вы всерьез думаете, что какой-либо российский президент в будущем отменит это решение? Однажды придется признать эту реальность".

То же самое Шредер говорил и годом ранее: "Предрекаю, что не будет ни одного российского президента, который выведет Крым из состава России". Но терпение у Киева лопнуло только сейчас. На "Миротворце" немецкого политика обвинили в антиукраинских взглядах, заодно покритиковав и весь Евросоюз, — за непродуманную политику.

В целях укрепления национальной безопасности

Сайт "Миротворец" открылся в 2014 году по инициативе волонтеров организации "Народный тыл", один из основателей которой — борец с "сепаратизмом" Георгий Тука, бывший глава назначенной Киевом администрации Луганской области, а ныне — замминистра проблемных территорий. По некоторым данным, Туке в этом "проекте" помогал Антон Геращенко, в 2014-м — советник министра внутренних дел Украины. В том же году Геращенко стал и депутатом Верховной рады.

Бывший Федеральный канцлер Германии Герхард Шредер. Архивное фото
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в фотобанк
Бывший канцлер Германии Шредер попал в базу сайта "Миротворец"

Формально интернет-ресурс принадлежит некоему Центру исследований преступлений против основ национальной безопасности Украины, мира, безопасности граждан. Сайт зарегистрирован в Канаде.

В апреле 2015-го в Киеве убили писателя Олега Бузину и бывшего депутата Рады от Партии регионов Олега Калашникова. Перед этим, по информации украинских СМИ, личные данные жертв были опубликованы на сайте. После убийств в микроблоге сайта в Twitter появились записи об "успешном выполнении боевого задания агентом "404".

В том же месяце редакция сайта информировала, что ее сотрудники награждены Службой безопасности Украины (СБУ) именным оружием, медалями и грамотами за "содействие в решении возложенных на СБ Украины задач, значительный вклад в дело утверждения и укрепления национальной безопасности Украины".

CC BY-SA 4.0 / ReAl / Георгий Тука — создатель сайта и руководитель размещения личных данных первых 7500 человек (cropped)Cоздатель сайта "Миротворец" Георгий Тука
CC BY-SA 4.0 / ReAl / Георгий Тука — создатель сайта и руководитель размещения личных данных первых 7500 человек (cropped)
Cоздатель сайта "Миротворец" Георгий Тука

В 2015-м Геращенко призвал публиковать информацию о российских гражданах, которые воюют в Сирии, чтобы боевики ИГ* могли россиянам "отомстить по канонам "шариата". После этого Следственный комитет России возбудил против Геращенко уголовное дело по статье "публичные призывы к осуществлению террористической деятельности или публичное оправдание терроризма".

Бывший канцлер Германии Герхард Шредер. Архивное фото
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
Крым придется признать российским, заявил Шредер

"Миротворец" обнародовал личные данные нескольких тысяч журналистов, аккредитованных в самопровозглашенной Донецкой народной республике: в открытом доступе оказались номера телефонов и адреса электронной почты. В списках значились сотрудники CNN, BBC, Al Jazeera, RT, Reuters, Bloomberg, AFP, The Washington Post.

Редакция сайта предупреждала, что собирает сведения и о тех, кто пытается проверить, не внесен ли он в "черный лист", и вбивает для этого в форму запроса свои данные. Ресурс публиковал информацию обо всех, кого подозревал в "антиукраинской деятельности". Помимо бойцов ополчения Донбасса, это были блогеры и даже обычные граждане, чье мнение разошлось с официальной линией Киева.  

Попали в "Чистилище"

Весной 2016-го сайт на короткое время приостановил бурную деятельность по выявлению "антиукраинских элементов". Редакция объяснила, что ресурс был недоступен из-за "требования уполномоченного по правам человека [Валерии] Лутковской, а также вечно озабоченного Евросоюза и антиукраински настроенных журналистов Украины во главе с заместителем министра информационной политики Украины [Татьяной] Поповой".

Уполномоченная по правам человека действительно делала все от нее зависящее, чтобы закрыть "Миротворец". В обращениях в госорганы она указывала, что ресурс нарушает законы "О защите персональных данных" и "Об информации". Но это не помогло. "Только по секрету! — мы вернем "Миротворец", несмотря ни на какое давление", — пообещал Тука. И действительно, сайт снова открылся.

Официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова. Архивное фото
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
Захарова прокомментировала призыв Германии закрыть сайт "Миротворец"

В том же 2016-м глава представительства ЕС на Украине Ян Томбинский и посол Германии в Киеве Кристоф Вайл обратились к министру внутренних дел Арсену Авакову с просьбой прекратить публикацию списков "Миротворца". Даже это недвусмысленно выраженное негодование Брюсселя и Берлина не подействовало на Киев — ресурс продолжал перечислять имена "врагов". Российский публицист Максим Кононенко сравнил сайт с "Радио тысячи холмов", разжигавшим расовую ненависть и провоцировавшим геноцид в Руанде в 1994 году.

Врагами Украины объявили артистов, посещавших Крым после воссоединения с Россией. В открытый доступ выложили личные данные Филиппа Киркорова, Иосифа Кобзона, Сергея Шнурова, Николая Баскова и Стаса Пьехи. В августе 2017-го "Миротворец" выражал радость по поводу кончины актрисы и режиссера Веры Глаголевой. "Вы все еще не верите в то, что поддержка российской агрессии и попадание в "Чистилище" (раздел сайта с личными данными. — Прим. ред.) — это первый шаг к тяжелой и мучительной смерти? Вам мало примеров? Спросите у [сатирика Михаила] Задорнова и Кобзона", — ликовала редакция сайта.

В октябре этого года венгерский МИД вызвал посла Украины в связи с публикацией "Миротворцем" списка чиновников Закарпатья с венгерским гражданством. "Антивенгерская политика Украины достигла нового уровня", — заявил Киеву официальный Будапешт.

CC BY-SA 4.0 / Shao / Coat of "Myrotvorets" staff member (cropped)Жилет с логотипом сайта "Миротворец"
CC BY-SA 4.0 / Shao / Coat of "Myrotvorets" staff member (cropped)
Жилет с логотипом сайта "Миротворец"

"Не закроют, пока из США не поступит команда"

В списки вносят известных людей, чтобы сделать "Миротворец" более популярным. Кроме того, на сайте публикуют данные опасных для властей журналистов, политиков или просто критиков режима — фактически это "черная метка", свидетельство о неблагонадежности.

Военнослужащие украинских вооруженных сил Украины. Архивное фото
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
Сайт "Миротворец" призвал стрелять в священников РПЦ

Российский актер и продюсер Леонид Ярмольник попадание в списки прокомментировал РИА новости так: "Я с 2014 года туда [на Украину] невъездной, и ничего — пока выживаю. Проблем в связи с этим не возникло. Пусть они творят что хотят и переставляют меня, [артистов Юрия] Башмета, [Алису] Фрейндлих из одного списка в другой. Я не реагирую на это, потому что они рассчитывают на диалог с нашими СМИ. Как у Жванецкого: запах чем хорош? Не нравится — отойди. Вот мы и должны отойти, пусть они сами наслаждаются своими списками".

С другой стороны, бывший депутат Верховной рады Алексей Журавко обращает внимание на то, что деятельность интернет-ресурса создает реальную угрозу жизни и здоровью многих людей. "Этот сайт сам по себе не закроется, за ним стоят спецслужбы. Публикация на "Миротворце" — как команда "фас" для необразованных неумных типов: неугодного можно уничтожить, избить, отправить в больницу, и ничего за это не будет. Все знают, что сайт прикрывается МВД и прокуратурой", — говорит он РИА Новости.

Певец Михаил Шуфутинский. Архивное фото
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
Украинский сайт "Миротворец" опубликовал данные Шуфутинского

"Размещение списков — это не имитация деятельности. От "Миротворца" страдают оппозиционные политики, журналисты, блогеры. Я знаю, о чем говорю, я сам пострадал от этого. Такие фигуры как Шредер, конечно, не ощутят на себе никаких последствий. Имена бывшего канцлера или артистов в списке — это громкий выстрел, но холостой", — продолжает Журавко. Он уверен: "Сайт не закроют, пока из посольства США в Киеве не поступит соответствующая команда. Никакое возмущение Германии ничего не даст. Закрывать "Миротворец" надо на уровне резолюции ООН".

С Журавко согласен и бывший депутат Рады Спиридон Килинкаров. "Сам Киев на закрытие сайта не пойдет. Для властей это очень удобный инструмент давления на политических оппонентов, — объясняет он РИА Новости. — Ведь туда вносят всех подряд — и правых, и левых, без разбору — всех, кто, по чьему-то мнению, представляет угрозу лично для кого-то или для всего нынешнего украинского режима".

*Экстремистская организация, запрещенная в России.

 

Комментировать
В мире
Комментировать
Новости
Спецпроекты
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2018 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие "Международное информационное агентство "Россия сегодня" (МИА "Россия сегодня").

Главный редактор: Анисимов А.С.

Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru

Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601

Настоящий ресурс содержит материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтактеПочта Mail
TwitterОдноклассникиGoogle
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена