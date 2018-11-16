МОСКВА, 16 ноя — РИА Новости, Антон Лисицын, Владимир Ардаев. Берлин выразил недовольство тем, что бывшего канцлера Германии Герхарда Шредера включили в базу данных украинского сайта "Миротворец". Европейский союз, и Германия в частности, давно требуют закрыть интернет-ресурс. Однако провокационный сайт продолжает работать. РИА Новости разбиралось, почему Киеву так нужен этот список "врагов".

Осознание реальности

МИД Германии и ранее выражал недовольство "Миротворцем": "Мы четко продемонстрировали нашу позицию украинской стороне и настаивали на том, чтобы украинское правительство приняло меры по закрытию этого сайта. Это мы сделаем и сейчас".

Бывший канцлер появился в списке из-за высказывания о воссоединении Крыма с Россией. В недавнем интервью Aachener Nachrichten он заметил: "Вы всерьез думаете, что какой-либо российский президент в будущем отменит это решение? Однажды придется признать эту реальность".

То же самое Шредер говорил и годом ранее: "Предрекаю, что не будет ни одного российского президента, который выведет Крым из состава России". Но терпение у Киева лопнуло только сейчас. На "Миротворце" немецкого политика обвинили в антиукраинских взглядах, заодно покритиковав и весь Евросоюз, — за непродуманную политику.

В целях укрепления национальной безопасности

Сайт "Миротворец" открылся в 2014 году по инициативе волонтеров организации "Народный тыл", один из основателей которой — борец с "сепаратизмом" Георгий Тука, бывший глава назначенной Киевом администрации Луганской области, а ныне — замминистра проблемных территорий. По некоторым данным, Туке в этом "проекте" помогал Антон Геращенко, в 2014-м — советник министра внутренних дел Украины. В том же году Геращенко стал и депутатом Верховной рады.

Формально интернет-ресурс принадлежит некоему Центру исследований преступлений против основ национальной безопасности Украины, мира, безопасности граждан. Сайт зарегистрирован в Канаде.

В апреле 2015-го в Киеве убили писателя Олега Бузину и бывшего депутата Рады от Партии регионов Олега Калашникова. Перед этим, по информации украинских СМИ, личные данные жертв были опубликованы на сайте. После убийств в микроблоге сайта в Twitter появились записи об "успешном выполнении боевого задания агентом "404".

В том же месяце редакция сайта информировала, что ее сотрудники награждены Службой безопасности Украины (СБУ) именным оружием, медалями и грамотами за "содействие в решении возложенных на СБ Украины задач, значительный вклад в дело утверждения и укрепления национальной безопасности Украины".

В 2015-м Геращенко призвал публиковать информацию о российских гражданах, которые воюют в Сирии, чтобы боевики ИГ* могли россиянам "отомстить по канонам "шариата". После этого Следственный комитет России возбудил против Геращенко уголовное дело по статье "публичные призывы к осуществлению террористической деятельности или публичное оправдание терроризма".

"Миротворец" обнародовал личные данные нескольких тысяч журналистов, аккредитованных в самопровозглашенной Донецкой народной республике: в открытом доступе оказались номера телефонов и адреса электронной почты. В списках значились сотрудники CNN, BBC, Al Jazeera, RT, Reuters, Bloomberg, AFP, The Washington Post.

Редакция сайта предупреждала, что собирает сведения и о тех, кто пытается проверить, не внесен ли он в "черный лист", и вбивает для этого в форму запроса свои данные. Ресурс публиковал информацию обо всех, кого подозревал в "антиукраинской деятельности". Помимо бойцов ополчения Донбасса, это были блогеры и даже обычные граждане, чье мнение разошлось с официальной линией Киева.

Попали в "Чистилище"

Весной 2016-го сайт на короткое время приостановил бурную деятельность по выявлению "антиукраинских элементов". Редакция объяснила, что ресурс был недоступен из-за "требования уполномоченного по правам человека [Валерии] Лутковской, а также вечно озабоченного Евросоюза и антиукраински настроенных журналистов Украины во главе с заместителем министра информационной политики Украины [Татьяной] Поповой".

Уполномоченная по правам человека действительно делала все от нее зависящее, чтобы закрыть "Миротворец". В обращениях в госорганы она указывала, что ресурс нарушает законы "О защите персональных данных" и "Об информации". Но это не помогло. "Только по секрету! — мы вернем "Миротворец", несмотря ни на какое давление", — пообещал Тука. И действительно, сайт снова открылся.

В том же 2016-м глава представительства ЕС на Украине Ян Томбинский и посол Германии в Киеве Кристоф Вайл обратились к министру внутренних дел Арсену Авакову с просьбой прекратить публикацию списков "Миротворца". Даже это недвусмысленно выраженное негодование Брюсселя и Берлина не подействовало на Киев — ресурс продолжал перечислять имена "врагов". Российский публицист Максим Кононенко сравнил сайт с "Радио тысячи холмов", разжигавшим расовую ненависть и провоцировавшим геноцид в Руанде в 1994 году.

Врагами Украины объявили артистов, посещавших Крым после воссоединения с Россией. В открытый доступ выложили личные данные Филиппа Киркорова, Иосифа Кобзона, Сергея Шнурова, Николая Баскова и Стаса Пьехи. В августе 2017-го "Миротворец" выражал радость по поводу кончины актрисы и режиссера Веры Глаголевой. "Вы все еще не верите в то, что поддержка российской агрессии и попадание в "Чистилище" (раздел сайта с личными данными. — Прим. ред.) — это первый шаг к тяжелой и мучительной смерти? Вам мало примеров? Спросите у [сатирика Михаила] Задорнова и Кобзона", — ликовала редакция сайта.

В октябре этого года венгерский МИД вызвал посла Украины в связи с публикацией "Миротворцем" списка чиновников Закарпатья с венгерским гражданством. "Антивенгерская политика Украины достигла нового уровня", — заявил Киеву официальный Будапешт.

"Не закроют, пока из США не поступит команда"

В списки вносят известных людей, чтобы сделать "Миротворец" более популярным. Кроме того, на сайте публикуют данные опасных для властей журналистов, политиков или просто критиков режима — фактически это "черная метка", свидетельство о неблагонадежности.

Российский актер и продюсер Леонид Ярмольник попадание в списки прокомментировал РИА новости так: "Я с 2014 года туда [на Украину] невъездной, и ничего — пока выживаю. Проблем в связи с этим не возникло. Пусть они творят что хотят и переставляют меня, [артистов Юрия] Башмета, [Алису] Фрейндлих из одного списка в другой. Я не реагирую на это, потому что они рассчитывают на диалог с нашими СМИ. Как у Жванецкого: запах чем хорош? Не нравится — отойди. Вот мы и должны отойти, пусть они сами наслаждаются своими списками".

С другой стороны, бывший депутат Верховной рады Алексей Журавко обращает внимание на то, что деятельность интернет-ресурса создает реальную угрозу жизни и здоровью многих людей. "Этот сайт сам по себе не закроется, за ним стоят спецслужбы. Публикация на "Миротворце" — как команда "фас" для необразованных неумных типов: неугодного можно уничтожить, избить, отправить в больницу, и ничего за это не будет. Все знают, что сайт прикрывается МВД и прокуратурой", — говорит он РИА Новости. © РИА Новости / Екатерина Чеснокова Перейти в фотобанк Украинский сайт "Миротворец" опубликовал данные Шуфутинского

"Размещение списков — это не имитация деятельности. От "Миротворца" страдают оппозиционные политики, журналисты, блогеры. Я знаю, о чем говорю, я сам пострадал от этого. Такие фигуры как Шредер, конечно, не ощутят на себе никаких последствий. Имена бывшего канцлера или артистов в списке — это громкий выстрел, но холостой", — продолжает Журавко. Он уверен: "Сайт не закроют, пока из посольства США в Киеве не поступит соответствующая команда. Никакое возмущение Германии ничего не даст. Закрывать "Миротворец" надо на уровне резолюции ООН".

С Журавко согласен и бывший депутат Рады Спиридон Килинкаров. "Сам Киев на закрытие сайта не пойдет. Для властей это очень удобный инструмент давления на политических оппонентов, — объясняет он РИА Новости. — Ведь туда вносят всех подряд — и правых, и левых, без разбору — всех, кто, по чьему-то мнению, представляет угрозу лично для кого-то или для всего нынешнего украинского режима".

*Экстремистская организация, запрещенная в России.