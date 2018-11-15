Египет доверяет результатам саудовского расследования убийства Хашукджи

КАИР, 15 ноя — РИА Новости. Египет полностью доверяет результатам расследования убийства саудовского журналиста Джамаля Хашукджи следственными органами Саудовской Аравии, говорится в заявлении египетского МИД.
При этом Египет призвал все заинтересованные стороны учитывать результаты следствия, не политизировать и не спекулировать вокруг этой проблемы. "Египет еще раз подтверждает, что полностью доверяет саудовским следственным органам, результатам проведенного расследования", — отметили в Каире.
Журналист Хашукджи, который работал обозревателем американской газеты Washington Post и с 2017 года проживал в США, пропал в Турции 2 октября после того, как вошел в здание генконсульства Саудовской Аравии в Стамбуле.
Согласно распространенному в четверг заявлению генпрокуратуры Саудовской Аравии, по делу об убийстве Хашукджи задержан 21 человек. Для пятерых непосредственных участников убийства прокуратура потребовала смертной казни, остальных ждет наказание согласно канонам шариата.