Египет доверяет результатам саудовского расследования убийства Хашукджи

КАИР, 15 ноя — РИА Новости. Египет полностью доверяет результатам расследования убийства саудовского журналиста Джамаля Хашукджи следственными органами Саудовской Аравии, говорится в заявлении египетского МИД.

"Египет внимательно следил за заявлением судебных органов Саудовской Аравии 15 ноября о результатах расследования убийства журналиста Джамаля Хашукджи, которые показали серьезность королевства и прозрачность в поисках правды", — говорится в документе.

При этом Египет призвал все заинтересованные стороны учитывать результаты следствия, не политизировать и не спекулировать вокруг этой проблемы. "Египет еще раз подтверждает, что полностью доверяет саудовским следственным органам, результатам проведенного расследования", — отметили в Каире.

Журналист Хашукджи, который работал обозревателем американской газеты Washington Post и с 2017 года проживал в США, пропал в Турции 2 октября после того, как вошел в здание генконсульства Саудовской Аравии в Стамбуле.

Государственные СМИ Саудовской Аравии в ночь на 20 октября распространили сообщение генпрокурора страны, что, по предварительным данным, Хашукджи мертв, к его гибели привела ссора с сотрудниками консульства. Прокуратура Стамбула заявила, что убийство Хашукджи было преднамеренным, тело журналиста было расчленено и уничтожено после того, как он был задушен в генконсульстве.

Согласно распространенному в четверг заявлению генпрокуратуры Саудовской Аравии, по делу об убийстве Хашукджи задержан 21 человек. Для пятерых непосредственных участников убийства прокуратура потребовала смертной казни, остальных ждет наказание согласно канонам шариата.