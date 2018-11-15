Трамп встретится с пострадавшими от пожаров в Калифорнии

ВАШИНГТОН, 15 ноя — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп посетит в субботу, 17 ноября, Калифорнию и встретится с пострадавшими от масштабных природных пожаров, сообщила журналистам представитель Белого дома Линдси Уотерс.

"Президент в эту субботу поедет в Калифорнию, чтобы встретиться с людьми, затронутыми пожарами", — сообщила Уотерс в письменном заявлении.

Число погибших в природных пожарах в Калифорнии составило не менее 59 человек, сообщили власти штата. Подавляющее число людей — 56 — погибли на севере штата в пожаре "Кэмп". Еще более 100 человек числятся пропавшими без вести.