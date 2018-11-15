Мир не замечает агрессивного поведения Киева на море, считают в Госдуме

МОСКВА, 15 ноя — РИА Новости. Депутат Госдумы РФ от Крыма Руслан Бальбек в связи с данными о задержании Украиной 15 судов сожалеет, что международное сообщество не замечает агрессивного поведения Киева на море.

В четверг государственная пограничная служба Украины заявила, что задержала 15 судов, заходивших в порты Крыма, они находятся в портах Бердянска и Мариуполя. Часть судов арестована, по другой части продолжаются суды. По данным украинских пограничников, всего в поле их зрения находится около 940 судов-нарушителей. Погранслужба Украины не приводит данные, какие именно суда задержаны и есть ли среди них суда из РФ.

"Международное сообщество, к сожалению, видит лишь защитные действия российской стороны, агрессивное же поведение Украины, традиционно, остаётся за кадром. Взывать к мировой общественности в ответ на украинские морские бесчинства — это крик в колодец, то есть в никуда", — сказал РИА Новости Бальбек.

По его словам, есть два варианта. "Либо мы "срезаем начисто гайки" в отношениях с Украиной на море и арестовываем, после чего сопровождаем в российский порт любое украинское судно, которое хоть на йоту нарушит наши законы, касающиеся территориальных вод и экономической зоны. Либо мы воспринимаем украинские пощёчины как должное и смиренно терпим подобные выходки", — отметил депутат.

В четверг президент РФ Владимир Путин назвал абсолютно незаконным задержание судна РФ украинскими властями в Азовском море.

Украинские пограничники 25 марта задержали "Норд" под флагом России в Азовском море с 10 членами экипажа. Двое моряков сумели вернуться в Крым через Белоруссию. Капитан обвиняется в совершении уголовных преступлений по статьям "Незаконное занятие рыбным, звериным или другим водным добывающим промыслом" и "Нарушение порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда из нее с целью причинения вреда интересам государства". Управление ФСБ Крыма возбудило дело по статье 211 УК РФ "Угон судна воздушного или водного транспорта либо железнодорожного подвижного состава".

Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Республики Крым и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".