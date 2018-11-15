МОСКВА, 15 ноя — РИА Новости. В ответ на задержание Украиной 15 судов, заходивших ранее в крымские порты, Россия может перекрыть Азовское море для всех украинских плавсредств, заявил член комитета Совета Федерации по обороне Франц Клинцевич.

"Нас буквально толкают на резкие ответные действия. Да, мы буквально в минуты способны перекрыть Азовское море для любого украинского плавательного средства. И я не исключаю, что подобные действия могут последовать", — цитирует Клинцевича его пресс-служба.

По его словам, такими действиями Украина сама реально разрывает соглашение об Азовском море, от чего "только она и пострадает".

Клинцевич назвал действия Киева "явным беспределом". Не имеет значения, подчеркнул он, идет ли речь о задержании российских судов или судов иностранных государств – и те, и другие совершенно законно вошли в порты Крыма.

Ранее УНН сообщила, что государственная пограничная служба Украины задержала 15 судов за "незаконный заход в порты оккупированного Крыма".

Обстановка в Азовском море

Ситуация с судоходством в Азовском море обострилась в начале года. В марте Украина задержала траулер "Норд" с десятью россиянами на борту. Капитану грозит до пяти лет лишения свободы за незаконное посещение Крыма "с целью причинения вреда государственным интересам". В августе в порту Херсона задержали танкер "Механик Погодин".

Москва сочла действия Киева "морским терроризмом" и ответила усилением пограничных досмотров в своей части Азовского моря. Тогда украинские пограничники обвинили российские власти в "жесткой политике задержания и осмотра судов". При этом крымское погрануправление ФСБ заявляло, что проводит проверки в соответствии с международным морским правом и не получало претензий от судовладельцев, а в украинском МИД признали, что российские пограничники не нарушают протоколы при осмотре.

Позже Киев заявил о намерении усилить военное присутствие в Азовском море и создать в регионе военно-морскую базу.