Министр обороны Испании поддержала идею создания общеевропейской армии

МОСКВА, 15 ноя — РИА Новости. Министр обороны Испании Маргарита Роблес поддержала идею французского президента Эммануэля Макрона о создании общеевропейской армии.

В начале ноября Макрон предложил создать независимую от США "общеевропейскую армию", в том числе для кибербезопасности. Глава Франции заявил, что Европа сталкивается с многочисленными попытками вмешательства в ее внутренние демократические процессы и киберпространство, ЕС также необходимо защищаться от Китая, России и даже США.

"Правительство Испании оценивает это позитивно, как все, что способствует укреплению Евросоюза", — приводит слова министра газета Vanguardia. Роблес считает, что этот проект должен быть реализован в рамках "максимального сотрудничества и интеграции" между ЕС и структурами НАТО.

Предложение Макрона о создании общеевропейской армии уже поддержала канцлер Германии Ангела Меркель. В то же время проект подвергся резкой критике со стороны президента США Дональда Трампа. Американский лидер назвал предложение Макрона "очень оскорбительным", отметив, что "Европа должна сначала заплатить свою справедливую долю в НАТО, которую США значительно субсидируют".