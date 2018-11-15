Facebook отверг обвинения в замалчивании "российского вмешательства"

ВАШИНГТОН, 15 ноя — РИА Новости. Совет директоров социальной сети Facebook отрицает, что топ-менеджеры компании Марк Цукерберг и Шерил Сэндберг игнорировали свидетельства "российского вмешательства" в американские выборы, хотя признает, что компания реагировала "слишком медленно".

Ранее газета New York Times обвинила Цукерберга и Сэндберг в замалчивании "российского вмешательства".

"Предположения, что они (Цукерберг и Сэндберг) знали о вмешательстве России и пытались игнорировать его, либо пытались предотвратить расследование произошедшего, крайне несправедливы", — говорится в заявлении совета директоров.

При этом директора признали, что реагировали медленнее, чем следовало, и возложили часть вины за это на менеджеров.

"Компания слишком поздно заметила российское вмешательство и слишком медленно действовала. Мы, совет директоров, подталкивали (топ-менеджеров) к этому", — говорится в заявлении.

Однако в последние полтора года Facebook вкладывает значительные силы и средства в "предотвращение неправильного пользования своими услугами, в том числе на выборах", уточняет совет директоров.

Расследование вменяемого России вмешательства в американские выборы в 2016 году ведется независимым специальным прокурором Робертом Мюллером. Россия ранее неоднократно опровергала обвинения в попытках повлиять на выборы в США, а пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков называл их "абсолютно голословными".