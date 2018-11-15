В Турции завершили расследование убийства российского посла

Книга соболезнований, открытая в связи с гибелью посла России в Турции Андрея Карлова. Архивное фото

Книга соболезнований, открытая в связи с гибелью посла России в Турции Андрея Карлова. Архивное фото

АНКАРА, 15 ноя — РИА Новости. Следствие по делу об убийстве посла России в Анкаре Андрея Карлова завершено в Турции, сообщает агентство Anadolu.

Обвинительное заключение направили в прокуратуру. В случае утверждения акта дело направят в суд.

Карлов был застрелен 19 декабря 2016 года на открытии в Анкаре фотовыставки "Россия от Калининграда до Камчатки глазами путешественника". По сообщению турецких властей, нападение совершил сотрудник полиции Мевлют Алтынташ, он был ликвидирован силами безопасности. Карлову присвоили звание Героя России посмертно.

Всего по делу об убийстве Карлова арестовали восемь человек, четверо из которых бывшие полицейские. Среди задержанных также глава медиагруппы Guru Хайреддин Айдынбаш и организатор выставки, на которой был убит посол – Мустафа Тимур Озкан. Турецкие власти возлагают ответственность за это преступление на организацию оппозиционного исламского проповедника Фетхуллаха Гюлена (FETO). Сам Гюлен обвинения отвергает.