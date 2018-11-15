Климкин провел в США встречу с Волкером

КИЕВ, 15 ноя – РИА Новости. Министр иностранных дел Украины в рамках рабочего визита в США провел встречу со спецпредставителем Вашингтона по урегулированию на Украине Куртом Волкером, сообщила в четверг официальный представитель украинского МИД Екатерина Зеленко.

Климкин находится в США с рабочим визитом с 14 по 16 ноября.

"Рабочий визит министра Климкина в США начали встречей с Волкером. Согласовали шаги на международных площадках для противодействия российским попыткам узаконить оккупацию. Политическое давление должно быть усилено", — написала Зеленко в Twitter.

Ранее президент Украины Петр Порошенко заявил о возобновлении работы комиссии стратегического партнерства между Киевом и Вашингтоном, 16 ноября состоится ее заседание на уровне министров иностранных дел.