В США озвучили новые данные о взятках властям от наркобарона Коротышки

МЕХИКО, 15 ноя — РИА Новости. Хесус Самбада, брат находящегося в бегах одного из лидеров картеля "Синалоа" Исмаэля Самбады, озвучил в ходе судебного процесса над наркобароном Хоакином Гусманом Лоэрой по прозвищу Коротышка новые данные о якобы имевших место взятках картеля властным структурам.

Ранее адвокат Коротышки Джеффри Лихтман заявил, что его подзащитный платил сразу двум президентам Мексики, а настоящим лидером картеля был не он, а сам Исмаэль Самбада. Хесус Самбада в отличие от брата был задержан в 2008 году и находится в заключении. Оба главы Мексики – Фелипе Кальдерон (2006-2012 годы) и Энрике Пенья Ньето (с 2012 года) – отвергли данные обвинения.

Как передает портал Universal, Хесус Самбада сообщил на процессе о выплатах со стороны "Синалоа" генеральной прокуратуре Мексики, федеральной полиции, полициям штатов и муниципалитетов, а также Интерполу.

Он даже привел конкретные цифры выплат. Так, для подкупа чиновников силовых структур в Мехико ежемесячно тратились 300 тысяч долларов, а для единовременной выплаты генералу армии в штате Герреро, через который шел поток колумбийского кокаина, потребовались 100 тысяч долларов. Они были заплачены по просьбе Коротышки.

Наркобарон Коротышка был арестован в январе 2016 года в результате спецоперации в городе Лос-Мочис и затем экстрадирован в США.