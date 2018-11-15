В США озвучили новые данные о взятках властям от наркобарона Коротышки

МЕХИКО, 15 ноя — РИА Новости. Хесус Самбада, брат находящегося в бегах одного из лидеров картеля "Синалоа" Исмаэля Самбады, озвучил в ходе судебного процесса над наркобароном Хоакином Гусманом Лоэрой по прозвищу Коротышка новые данные о якобы имевших место взятках картеля властным структурам.
Как передает портал Universal, Хесус Самбада сообщил на процессе о выплатах со стороны "Синалоа" генеральной прокуратуре Мексики, федеральной полиции, полициям штатов и муниципалитетов, а также Интерполу.
Он даже привел конкретные цифры выплат. Так, для подкупа чиновников силовых структур в Мехико ежемесячно тратились 300 тысяч долларов, а для единовременной выплаты генералу армии в штате Герреро, через который шел поток колумбийского кокаина, потребовались 100 тысяч долларов. Они были заплачены по просьбе Коротышки.
Наркобарон Коротышка был арестован в январе 2016 года в результате спецоперации в городе Лос-Мочис и затем экстрадирован в США.