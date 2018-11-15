На границе Мексики и США произошли стычки мигрантов с местными жителями

МЕХИКО, 15 ноя — РИА Новости. Стычки между жителями района Плайяс-де-Тихуана и мигрантами их Гондураса произошли на границе Мексики и США, сообщает в четверг портал Jornada.
В четверг утром в Тихуану прибыли еще 22 автобуса с мигрантами. Небольшое число граждан Гондураса даже перебрались на территорию США, несмотря на присутствие с той стороны военных. Они написали на песке на американской стороне слово catracho (так называют себя сами гондурасцы), но затем вернулись обратно, сообщает портал Prensa Libre.
При этом как минимум девять мигрантов были задержаны пограничной охраной США, среди них беременная женщина.
Сейчас по территории Мексики идут сразу несколько караванов мигрантов, в основном из Гондураса и других стран Центральной Америки. Целью их путешествия является граница с США и попытка попасть в сопредельную с Мексикой страну, несмотря на намерение президента Дональда Трампа не допустить этого.