На границе Мексики и США произошли стычки мигрантов с местными жителями

МЕХИКО, 15 ноя — РИА Новости. Стычки между жителями района Плайяс-де-Тихуана и мигрантами их Гондураса произошли на границе Мексики и США, сообщает в четверг портал Jornada.

По разным данным, до мексиканской Тихуаны уже добрались от 1 тысячи до более чем 1,5 тысяч гондурасцев из каравана мигрантов. Они расположились лагерем в районе Плайяс-де-Тихуана, вызвав возмущение местных жителей. Те вступили в перепалку, а затем и прямое столкновение с мигрантами, потребовав у властей переместить лагерь каравана от их домов.

В четверг утром в Тихуану прибыли еще 22 автобуса с мигрантами. Небольшое число граждан Гондураса даже перебрались на территорию США, несмотря на присутствие с той стороны военных. Они написали на песке на американской стороне слово catracho (так называют себя сами гондурасцы), но затем вернулись обратно, сообщает портал Prensa Libre.

При этом как минимум девять мигрантов были задержаны пограничной охраной США, среди них беременная женщина.

Также появились данные, что в американском штате Аризона пограничная охрана США задержала более 650 граждан Гватемалы, которые незаконно пробрались на территорию страны. По данным Jornada, гватемальцы сами в течение двух дней сдавались властям, чтобы попросить потом политического убежища.

Сейчас по территории Мексики идут сразу несколько караванов мигрантов, в основном из Гондураса и других стран Центральной Америки. Целью их путешествия является граница с США и попытка попасть в сопредельную с Мексикой страну, несмотря на намерение президента Дональда Трампа не допустить этого.