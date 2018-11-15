Подозреваемый в отправке бомб в США не признал вину, пишут СМИ

ВАШИНГТОН, 15 ноя – РИА Новости. Обвиняемый в отправлении посылок со взрывными устройствами известным оппонентам президента США Дональда Трампа Цезарь Сайок не признает вины, процесс по делу начнется 15 июля, сообщают местные СМИ.Law and Crime, в ходе прошедшего заседания Сайок молчал, его позицию озвучили адвокаты.
Ранее сообщалось, что Сайоку вменяется применение оружия массового поражения, перевозка взрывчатых веществ между штатами, незаконная отправка почтой взрывчатых веществ и другие нарушения. Предположительно, он отправил 16 посылок со взрывоопасными устройствами известным оппонентам президента США Дональда Трампа, в частности экс-президенту Бараку Обаме, Биллу и Хиллари Клинтон, миллиардеру Джорджу Соросу, актеру Роберту Де Ниро.
Как объявил на заседании ведущий процесс судья Джед Ракофф, процесс по делу Сайока, которого в социальных сетях окрестили MAGAbomber (MAGA, аббревиатура от предвыборного слогана Дональда Трампа Make America Great Again), начнется 15 июля, обвиняемому грозит пожизненное заключение.