Представители десяти арабских стран собрались на форум в Севастополь

СЕВАСТОПОЛЬ, 15 ноя — РИА Новости. Представители политических, деловых и академических кругов десяти стран арабского Востока собрались на Международный российско-арабский форум, который прошел в Севастопольском государственном университете, сообщила пресс-служба вуза.

В российско-арабском форуме приняли участие среди прочих представители Алжира, Иордании, Ирака, Египта, Ливана, Марокко, Объединенных Арабских Эмиратов, Палестины, Сирии, Судана, а также эксперты МГИМО, Московского университета, академического Института востоковедения, Высшей школы экономики.

Помимо пленарных заседаний состоялись круглые столы "Ближний Восток и Северная Африка: основные геостратегические тренды", "Роль глобальных и региональных медиа на Ближнем Востоке", а также открытые лекции и мастер-классы для студентов Севастопольского университета.

"Наша встреча в Севастополе не случайна. В формировании мира, который складывается на наших глазах, ключевым моментом стало возвращение Крыма и Севастополя в состав России. Севастополь сегодня – символ изменяющейся России. Я надеюсь, что эта конференция станет кирпичиком в формировании нового прекрасного мира", — приводит пресс-служба слова ректора Севастопольского университета Владимира Нечаева.

Севастопольский университет в рамках форума подписал соглашения с исследовательским центром "Аль-Раи" (Иордания).

"Мы считаем, что сотрудничество с авторитетными аналитическими и информационными агентствами на Ближнем Востоке – часть политики научной дипломатии. И университет, и "Аль-Раи" являются центрами анализа тех процессов, о которых должны знать люди, чтобы правильно понимать, как устроен современный мир", — сказал Нечаев.

Директор института общественных наук и международных отношений Севастопольского университета Иван Чихарев сообщил, что ученый совет его вуза принял решение создать центр арабистики, к сотрудничеству в котором будут привлечены институт стран Азии и Африки МГУ и Институт востоковедения. Уже в 2019 году пройдет набор в магистратуру для будущих востоковедов и арабистов.

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