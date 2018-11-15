Украина задержала 15 судов за заходы в порты Крыма

МОСКВА, 15 ноя — РИА Новости. Государственная пограничная служба Украины задержала 15 судов за "незаконный заход в порты оккупированного Крыма", сообщает УНН.

"Часть из них арестована, по другой части продолжаются соответствующие суды", — приводит издание заявление представителей пограничной службы.

В ведомстве добавили, что корабли находятся в портах Бердянска и Мариуполя.

При этом там не уточнили, есть ли среди них российские суда.

Как отмечается, всего в поле зрения украинских пограничников 940 судов. При этом большая часть из них — плавсредства, обслуживающие работу портов в Крыму.

"Противоречит здравому смыслу"

Директор Института миротворческих инициатив и конфликтологии Денис Денисов прокомментировал RT задержание украинской стороной 15 судов за "незаконный" заход в порты Крыма.

По его словам, подобного рода действия регламентируются двусторонним соглашением между Россией и Украиной.

"Исходя из этих договорённостей, украинская сторона их нарушает, причём нарушает и международные обязанности по транспортному сообщению по морю. В этом отношении вопрос стоит не в правовой плоскости, а в контексте политических решений Киева", — сказал эксперт.

По его словам, решения, принимающиеся на Украине, зачастую "противоречат здравому смыслу".

В этом отношении аресты торговых судов, которые заходили в порты Крыма, — лучший показатель того, как Украина, сама нарушая соглашения, демонстрирует, что существует такая проблема и ее будут решать силовым путём. Но у российской стороны есть намного больше возможностей симметричного и асимметричного влияния на подобного рода украинскую позицию", — отметил Денисов.