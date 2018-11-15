Сенат Чехии разрешил велосипедистам пить за рулем

ПРАГА, 15 ноя – РИА Новости. Члены верхней палаты чешского парламента, сената, приняли в четверг поправки к закону о движении на дорогах, разрешающие велосипедистам умеренное потребление алкогольных напитков за рулем, сообщила пресс-служба сената.

"Поправки к закону предполагают, что велосипедист, находясь на специальных велодорожках или автодорогах 3-го класса, может управлять своим транспортным средством, если имеет в крови не более 0,5 промилле алкоголя, что равняется примерно 200 граммам вина или 1 литру пива", — говорится в сообщении.

Одновременно сенаторы предложили снизить штрафы за нарушение закона с нынешних 20 тысяч крон (около 800 евро) до 500 крон (около 20 евро).

Данные поправки к закону приняты сенаторами, вопреки возражениям представителей минтранса и минздрава. Подобная степень толерантности к велосипедистам существует, в частности, в Германии и Австрии.

По словам одного из автора поправок, старосты находящегося на границе с Австрией города Микулова Ростислава Коштиала, их реализация должна способствовать, кроме прочего, развитию туризма в винодельческих районах республики, в основном, на юге Моравии, где многие велодорожки продолжаются на территории Австрии. Ныне, сказал Коштиал, порой так получается, что выпивший у себя в стране немного вина австриец переезжает границу Чехии и нарывается здесь на большой штраф.

Теперь поправки к закону предстоит обсудить членам правительства и депутатам парламента.