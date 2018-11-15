Россия надеется, что отмена санкций против Эритреи укрепит диалог в регионе

МОСКВА, 15 ноя — РИА Новости. Москва надеется, что полная отмена санкций Совета безопасности ООН в отношении Эритреи укрепит отношения добрососедства в регионе и стимулирует диалог Эритреи с Джибути, сообщил МИД РФ.

В среду Совбез ООН единогласно проголосовал за резолюцию, в которой с Эритреи снимаются санкции на поставки оружия, а также санкции на заграничные поездки, замораживания активов и еще ряда других запретов.

"Естественно, резолюция СБ ООН 2444 не решит все накопившиеся в регионе проблемы, однако рассчитываем, что она станет стимулом для продвижения двустороннего диалога между Эритреей и Джибути при том понимании, что урегулирование оставшихся вопросов между этими странами является компетенцией их двусторонней дипломатии. Выражаем надежду на то, что одобрение Советом резолюции 2444 станет важной вехой в деле укрепления отношений дружбы и добрососедства в регионе", — говорится в комментарии МИД.

Отмена санкций со стороны Совбеза в отношении Эритреи стала возможна после того, как 9 июля премьер-министр Эфиопии Абий Ахмед и президент Эритреи Исайяс Афверки подписали мирное соглашение в Асмэре, завершившее 20-летний конфликт. После этого Эфиопия предложила Совбезу снять санкции.