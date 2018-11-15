Эстония отказалась поддержать договор ООН о миграции

ТАЛЛИН, 15 ноя — РИА Новости. Правительство Эстонии на вечернем заседании в четверг не пришло к консенсусу в вопросе о поддержке Глобального договора ООН о миграции, что означает отказ республики от присоединения к этому договору, сообщила пресс-служба кабинета министров.

Всемирный договор о безопасной, упорядоченной и регулируемой миграции был согласован в июле этого года всеми государствами — членами ООН, кроме США. Документ касается таких проблем, как минимизация негативных факторов миграционных процессов, защита и интеграция мигрантов, а также повышение доступности путей регулярной миграции. Он не является юридически обязывающим. Договор планируется подписать по итогам межправительственной конференции, которая пройдет 10-11 декабря этого года в Марракеше (Марокко).

Министр иностранных дел Свен Миксер выступил на заседании с предложением к правительству выразить поддержку Глобальному договору о миграции ООН. Министр юстиции Урмас Рейнсалу сделал предложение не поддерживать договор. В ходе состоявшегося обсуждения правительству не удалось прийти к единодушию в вопросе договора о миграции, отмечает пресс-служба.

"При создании коалиции мы договорились, что все решения будут выноситься на основании консенсуса. Этот консенсус, к сожалению, сегодня не был достигнут", — сказал премьер-министр Юри Ратас.

Ранее президент Эстонии Керсти Кальюлайд сообщила, что не поедет в Марракеш на конференцию ООН, если эстонское правительство не придет к единому мнению по этому соглашению.