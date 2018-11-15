В ДР Конго погибли семь миротворцев ООН

ООН, 15 ноя — РИА Новости. Семь членов миротворческой миссии ООН в Демократической республике Конго были убиты вчера во время операции, 10 получили ранения и один пропал, сообщил в четверг журналистам официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик.

"Наши коллеги из миротворческого офиса сообщают, что шесть миротворцев из Малави и один из Танзании были убиты вчера в ходе миротворческой операции в ДРК", — сказал Дюжаррик.

По его словам, они были убиты в ходе миротворческой операции в провинции Северное Киву. "Как вы знаете, это территория, где свирепствует Эбола", — добавил глава пресс-офиса.

Дюжаррик сообщил, что миротворцы погибли в результате боестолкновения с участниками повстанческой организации Объединенные демократические силы (Allied Democratic Forces, ADF).

"По крайней мере еще 10 миротворцев получили ранения и один пропал без вести", — добавил представитель генсека.

По данным Всемирной организации здравоохранения за 23 октября, в ДР Конго были зафиксированы 247 случаев заражения Эболой, из которых 212 подтверждены. Погибли 159 человек, выздоровели 65 человек.