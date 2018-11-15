Первое заседание парламента ДНР нового созыва состоится 19 ноября

ДОНЕЦК, 15 ноя — РИА Новости. Первое заседание парламента самопровозглашенной Донецкой народной республики нового созыва состоится 19 ноября, сообщили в четверг в пресс-службе Народного совета ДНР.
"В понедельник, 19 ноября 2018 года, пройдет первое пленарное заседание Народного совета Донецкой народной республики II созыва", — говорится в сообщении, опубликованном на сайте парламента ДНР.
По данным пресс-службы, в проекте повестки первого заседания почти 60 вопросов. Среди них об избрании председателя и зампредседателя парламента, в также председателей комитетов Народного совета ДНР. Также 19 ноября состоится торжественная церемония принятия присяги на верность народу ДНР депутатов парламента второго созыва.
Киев заявил, что не признает выборы, нелегитимными их считают в Евросоюзе и США. При этом, как подчеркнул пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, выборы в ДНР и ЛНР не идут вразрез с минскими договоренностям.