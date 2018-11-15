Первое заседание парламента ДНР нового созыва состоится 19 ноября

Бюллетени в урне на избирательном участке № 158 в Куйбышевском районе Донецка. Архивное фото

Бюллетени в урне на избирательном участке № 158 в Куйбышевском районе Донецка. Архивное фото

ДОНЕЦК, 15 ноя — РИА Новости. Первое заседание парламента самопровозглашенной Донецкой народной республики нового созыва состоится 19 ноября, сообщили в четверг в пресс-службе Народного совета ДНР.

Выборы в ДНР прошли 11 ноября. На места в парламенте претендовали два общественных движения — возглавляемая избранным на пост главы ДНР Денисом Пушилиным "Донецкая республика", у которой было большинство в Народном совете прошлого созыва, и "Свободный Донбасс". "Донецкая республика" будет представлена в Народном совете 74 депутатами, "Свободный Донбасс" – 26. Места разделены пропорционально числу набранных голосов.

"В понедельник, 19 ноября 2018 года, пройдет первое пленарное заседание Народного совета Донецкой народной республики II созыва", — говорится в сообщении, опубликованном на сайте парламента ДНР.

По данным пресс-службы, в проекте повестки первого заседания почти 60 вопросов. Среди них об избрании председателя и зампредседателя парламента, в также председателей комитетов Народного совета ДНР. Также 19 ноября состоится торжественная церемония принятия присяги на верность народу ДНР депутатов парламента второго созыва.

Киев заявил, что не признает выборы, нелегитимными их считают в Евросоюзе и США. При этом, как подчеркнул пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, выборы в ДНР и ЛНР не идут вразрез с минскими договоренностям.