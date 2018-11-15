Мэй не планирует менять подход к условиям Brexit, несмотря на критику

ЛОНДОН, 15 ноя — РИА Новости, Денис Ворошилов. Премьер Великобритании Тереза Мэй заявила, что не изменит подход к условиям Brexit, несмотря на раскол в правительстве и шквал критики со стороны однопартийцев.

Накануне вечером правительство после пятичасовых споров утвердило положения договора с ЕС, определяющего условия предстоящего "развода". Итогом совещания членов кабинета стала тактическая победа Терезы Мэй — ей удалось заставить большинство министров поддержать документ, однако часть членов кабинета выразила несогласие с ее позицией и подала в отставку. В парламенте также недовольны положениями документа. Оппозиционные парламентские партии заявили, что не поддержат документ.

"Я уверена в том, что курс, который я выбрала, верный для страны. Работая на таком посту, ты несешь огромную ответственность. Мой подход и условия (содержащиеся в проекте соглашения о Brexit) соответствуют национальным интересам", — сказала Мэй на пресс-конференции в четверг вечером.

"Трудные решения были приняты, и эта "сделка" даст людям то, за что они проголосовали", — добавила премьер.

Нынешний, уже не первый виток правительственного кризиса, связанного с утверждением проекта соглашения о Brexit, может привести к вынесению вотума недоверия Мэй. Еще до публикации положений соглашения оно подверглось критике. Сторонники "жесткого выхода из ЕС", чьи голоса звучат наиболее громко, обвинили Мэй в том, что она предала идею Brexit и хочет оставить Британию под контролем Европы. Часть наиболее жестких сторонников "развода" требуют отставки премьера и правительства.