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США и Украина не поддержали резолюцию ООН против героизации нацизма

(обновлено: 21:08 15.11.2018)
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© РИА Новости / Роман МахмутовПерейти в фотобанкШтаб-квартира Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке. Архивное фотоШтаб-квартира Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке. Архивное фото
© РИА Новости / Роман Махмутов
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ООН, 15 ноя — РИА Новости. Третий (гуманитарный) комитет Генассамблеи ООН принял представленный группой стран, в том числе Россией, проект резолюции против героизации нацизма.

За проголосовали 130 стран, против всего две — США и Украина, воздержалась 51 страна.

Такая резолюция принимается ежегодно с 2005 года, в последние несколько раз только США и Украина голосовали против.

Национальная дружина во время присяги в Киеве. 28 января 2018
© AP Photo / Efrem Lukatsky
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Авторами проекта выступили Алжир, Ангола, Армения, Бангладеш, Беларусь, Бенин, Боливия, Буркина-Фасо, Бурунди, Венесуэла, Вьетнам, Гайана, Гвинея, Зимбабве, Казахстан, Китай, Конго, КНДР, Кот-д'Ивуар, Куба, Лаос, Мали, Мьянма, Нигер, Нигерия, Никарагуа, Пакистан, Россия, Сирия, Судан, Таджикистан, Того, Уганда, Узбекистан, Центральноафриканская республика, Эритрея, Эфиопия, Южная Африка и Южный Судан.

В своем выступлении представитель США сообщила, что "нацизм — наш самый худший враг" и "американские солдаты проливали кровь в борьбе с ним на чужой земле". Но при этом она призвала остальные страны проголосовать против, так как США считают проект резолюции "политической контрверсией". Кроме того, американский дипломат заявила, что резолюция предлагает "наказывать за свободу слова".

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© РИА Новости / Валерий Мельников
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Украинский представитель в целом повторил другими словами озвученное представительницей США, добавив, что "авторы резолюции манипулируют историческими фактами".

Представитель Киргизии, выступая на заседании и представляя в этом вопросе, в том числе, мнение Армении, Белоруссии, Казахстана и Таджикистана, заявила, что проект имеет "полную поддержку этих государств".

Суть резолюции

Как пояснил заместитель директора департамента по делам по гуманитарному сотрудничеству российского МИД Григорий Лукьянцев, в документе речь идет не об отголосках прошлого, а о современных проявлениях расизма, которые стали вызовом для всего международного сообщества.

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Дипломат отметил, что сейчас во многих частях света наблюдается возрождение движений, групп и партий, которые, прикрываясь ссылками на свободу выражения мнения, пропагандируют расистские и экстремистские идеи.

По словам Лукьянцева, экстремистские группировки часто черпают вдохновение в идеологии и практике, с которыми в годы Второй мировой сражались страны Антигитлеровской коалиции.

Представитель МИД подчеркнул, что потворство преступной логике героизации нацизма привело к появлению в Европе поколения, не знающего правды о самой страшной войне в истории.

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