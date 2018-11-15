Россия и Финляндия обсуждают сбои в работе GPS на учениях НАТО

ХЕЛЬСИНКИ, 15 ноя — РИА Новости. Хельсинки обсуждают с Москвой по дипломатическим каналам расследование сбоев в работе GPS на учениях НАТО, говорится в четверг в сообщении МИД Финляндии.

"Власти продолжают расследовать этот вопрос. Этот вопрос обсуждается с Российской Федерацией по дипломатическим каналам. Финляндия считает, что такая деятельность не должна угрожать воздушному движению, например", — говорится в сообщении.

Финляндия считает выводы Норвегии о нарушении сигнала надежными.

Также министерство иностранных дел представило доклад по этому вопросу в Комитет по иностранным делам парламента Финляндии, уточняется в сообщении.

Учения НАТО Trident Juncture ("Единый трезубец"), в которых были задействованы около 50 тысяч военных из 30 стран, включая Финляндию, прошли с 25 октября по 7 ноября. Финские СМИ сообщили 9 ноября, что аэронавигационные службы Финляндии опубликовали предупреждение о нестабильной работе GPS на севере страны 6 и 7 ноября. Финские журналисты связали данное оповещение с распространенным ранее предупреждением в Норвегии и упомянули о том, что якобы официальные лица Норвегии предположили, что за нарушениями работы GPS стоит Россия. Позднее в МИД Финляндии сообщили РИА Новости, что страна проведет расследование информации о сбое в работе GPS на учениях НАТО в стране, отчет будет представлен оперативно.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее заявил журналистам, что "сейчас существует тенденция обвинять Россию вообще во всех смертных и иных грехах", но, как правило, "эти обвинения не имеют под собой оснований".