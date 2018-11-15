Патрушев и глава МВД Финляндии обсудили сбои в работе GPS

ХЕЛЬСИНКИ, 15 ноя — РИА Новости. Министр внутренних дел Финляндии Кай Мюкканен сообщил РИА Новости, что поднимал тему сбоев в работе спутниковых навигационных систем GPS во время прошедших учений НАТО во время встречи с секретарём Совета безопасности России Николаем Патрушевым.

Глава финского МВД посетил Москву 13 ноября, где встретился с Патрушевым, со своим российским коллегой Владимиром Колокольцевым, министром по чрезвычайным ситуациям России Евгением Зиничевым и руководителем Следственного комитета Александром Бастрыкиным.

"Во время поездки в Москву я поднимал вопрос о нарушении работы GPS. В частности, во время встречи с государственным секретарем Николаем Патрушевым. Мы договорились, что по мере продвижения расследования в Финляндии мы предоставим дополнительную информацию. Если в результате расследования будет почва для дальнейших вопросов, мы их зададим", — отметил финский министр.

Глава МВД выразил надежду, что этот случай не окажет дальнейшего воздействия на сотрудничество России и Финляндии. "Важно поддерживать практику информирования о возможном влиянии на территории друг друга и чтобы подобного рода негативные ситуации не стали обычной практикой в регионе", — резюмировал Мюкканен.

Учения НАТО Trident Juncture ("Единый трезубец"), в которых были задействованы около 50 тысяч военных из 30 стран, включая Финляндию, прошли с 25 октября по 7 ноября. Финские СМИ сообщили, что аэронавигационные службы Финляндии опубликовали предупреждение о нестабильной работе GPS на севере страны 6 и 7 ноября. Финские журналисты связали данное оповещение с распространенным ранее предупреждением в Норвегии и упомянули о том, что якобы официальные лица Норвегии предположили, что за нарушениями работы GPS стоит Россия. Позднее в МИД Финляндии сообщили РИА Новости, что страна проведет расследование информации о сбое в работе GPS на учениях НАТО в стране, отчет будет представлен оперативно.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил журналистам, что "сейчас существует тенденция обвинять Россию вообще во всех смертных и иных грехах", но, как правило, "эти обвинения не имеют под собой оснований".