Патрушев и глава МВД Финляндии обсудили сбои в работе GPS

ХЕЛЬСИНКИ, 15 ноя — РИА Новости. Министр внутренних дел Финляндии Кай Мюкканен сообщил РИА Новости, что поднимал тему сбоев в работе спутниковых навигационных систем GPS во время прошедших учений НАТО во время встречи с секретарём Совета безопасности России Николаем Патрушевым.
"Во время поездки в Москву я поднимал вопрос о нарушении работы GPS. В частности, во время встречи с государственным секретарем Николаем Патрушевым. Мы договорились, что по мере продвижения расследования в Финляндии мы предоставим дополнительную информацию. Если в результате расследования будет почва для дальнейших вопросов, мы их зададим", — отметил финский министр.
Глава МВД выразил надежду, что этот случай не окажет дальнейшего воздействия на сотрудничество России и Финляндии. "Важно поддерживать практику информирования о возможном влиянии на территории друг друга и чтобы подобного рода негативные ситуации не стали обычной практикой в регионе", — резюмировал Мюкканен.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил журналистам, что "сейчас существует тенденция обвинять Россию вообще во всех смертных и иных грехах", но, как правило, "эти обвинения не имеют под собой оснований".