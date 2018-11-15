Военно-Грузинскую дорогу закрыли из-за непогоды

ПЯТИГОРСК, 15 ноя — РИА Новости. Военно-Грузинская дорога закрыта для всех видов транспорта из-за непогоды на территории Грузии, сообщает ГУМЧС по Северной Осетии.

"С 19.30 мск на Военно-Грузинской дороге запрет проезда для всех видов транспорта", — сообщили в ведомстве.

По информации ГУМЧС, утром на дороге было введено ограничение на проезд большегрузов из-за сильного снегопада в Грузии.

Военно-Грузинская дорога соединяет Владикавказ и Тбилиси и нередко закрывается для движения из-за плохой погоды.