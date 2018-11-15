Британия выступила против смертных приговоров фигурантам "дела Хашукджи"

ЛОНДОН, 15 ноя – РИА Новости, Мария Табак. Правительство Великобритании рассчитывает на продолжение расследования гибели журналиста Джамаля Хашукджи в соответствии с международными правилами, говорится в переданном в РИА Новости заявлении официального представителя МИД Великобритании.

Согласно распространенному в четверг заявлению генпрокуратуры Саудовской Аравии, Хашукджи убили с помощью инъекции наркотика, а тело расчленили и вывезли из консульства. По делу задержан 21 человек. Для пятерых непосредственных участников убийства прокуратура потребовала смертной казни, остальных ждет наказание согласно канонам шариата.

"Начало судебного процесса должно стать шагом на пути к привлечению виновных к ответу, но мы внимательно наблюдаем и рассчитываем, что продолжающееся расследование будет идти в соответствии с международными юридическими стандартами. Давняя позиция британского правительства заключается в том, что оно выступает против смертных приговоров в любых обстоятельствах и странах", — говорится в заявлении МИД Великобритании.

Представитель МИД отметил, что британская сторона не раз подчеркивала, что Эр-Рияд должен сделать все необходимое, чтобы не допустить подобных инцидентов в будущем.

Джамаль Хашукджи, который работал обозревателем американской газеты Washington Post и с 2017 года проживал в США, пропал в Турции 2 октября после того, как вошел в здание генконсульства Саудовской Аравии в Стамбуле. Государственные СМИ Саудовской Аравии в ночь на 20 октября распространили сообщение генпрокурора страны, что, по предварительным данным, Хашукджи мертв, к его гибели привела ссора с сотрудниками консульства. Прокуратура Стамбула заявила, что убийство Хашукджи было преднамеренным, тело журналиста было расчленено и уничтожено после того, как он был задушен в генконсульстве.

Впоследствии генеральный прокурор Саудовской Аравии Сауд аль-Муаджиб заявил, что убийство Хашукджи было преднамеренным. Он отметил, что прокуратура продолжает следственные мероприятия в свете информации, получаемой от совместной группы следователей королевства и Турции.