Британия выступила против смертных приговоров фигурантам "дела Хашукджи"

ЛОНДОН, 15 ноя – РИА Новости, Мария Табак. Правительство Великобритании рассчитывает на продолжение расследования гибели журналиста Джамаля Хашукджи в соответствии с международными правилами, говорится в переданном в РИА Новости заявлении официального представителя МИД Великобритании.
"Начало судебного процесса должно стать шагом на пути к привлечению виновных к ответу, но мы внимательно наблюдаем и рассчитываем, что продолжающееся расследование будет идти в соответствии с международными юридическими стандартами. Давняя позиция британского правительства заключается в том, что оно выступает против смертных приговоров в любых обстоятельствах и странах", — говорится в заявлении МИД Великобритании.
Представитель МИД отметил, что британская сторона не раз подчеркивала, что Эр-Рияд должен сделать все необходимое, чтобы не допустить подобных инцидентов в будущем.
Впоследствии генеральный прокурор Саудовской Аравии Сауд аль-Муаджиб заявил, что убийство Хашукджи было преднамеренным. Он отметил, что прокуратура продолжает следственные мероприятия в свете информации, получаемой от совместной группы следователей королевства и Турции.