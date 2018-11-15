Госдеп продолжит поиск фактов по делу Хашукджи, заявил Помпео

ВАШИНГТОН, 15 ноя – РИА Новости. Госдепартамент США продолжит искать факты, имеющие отношение к делу об убийстве саудовского журналиста Джамаля Хашукджи, чтобы все причастные к этому понесли ответственность, говорится в распространенном в четверг заявлении госсекретаря Майка Помпео.

"Наше сегодняшнее действие являются важным шагом в ответ на убийство Хашукджи. Государственный департамент продолжит искать все имеющие отношение (к делу) факты, консультироваться с конгрессом и работать с другими странами, чтобы привлечь к ответственности тех, кто причастен к убийству Джамаля Хашукджи", — заявил он.

США в четверг ввели санкции в отношении 17 подданных Саудовской Аравии из-за убийства Хашукджи. Меры введены в рамках так называемого "Глобального акта Магнитского", который по задумке американских властей содержит список лиц, нарушающих права человека.

Хашукджи, который работал обозревателем американской газеты Washington Post и с 2017 года жил в США, пропал в Турции 2 октября после того, как вошел в здание саудовского генконсульства в Стамбуле. Государственные СМИ Саудовской Аравии в ночь на 20 октября распространили сообщение генпрокурора страны, что, по предварительным данным, Хашукджи мертв, к его гибели привела ссора с сотрудниками консульства. Прокуратура Стамбула заявила, что убийство Хашукджи было преднамеренным, тело журналиста было расчленено и уничтожено после того, как он был задушен в генконсульстве.

Впоследствии генпрокурор Саудовской Аравии Сауд аль-Муаджиб заявил, что убийство Хашукджи было преднамеренным. Согласно распространенному в четверг заявлению генпрокуратуры, Хашукджи убили смертельной инъекцией наркотика, а тело расчленили и вывезли из консульства. По делу задержан 21 человек. Для пятерых непосредственных участников убийства прокуратура потребовала смертной казни, остальных ждет наказание согласно канонам шариата.