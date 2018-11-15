Главы Шотландии и Уэльса потребовали от Мэй срочной встречи

ЛОНДОН, 15 ноя — РИА Новости. Первые министры Шотландии и Уэльса Никола Стерджен и Кэруин Джонс потребовали от премьера страны Терезы Мэй провести срочную встречу совета глав британских регионов, говорится в опубликованном в четверг вечером письме лидеров.
"То, как правительство работало над соглашением, говорит о хаотичном подходе к переговорам и отсутствии взаимодействия с администрациями регионов (Шотландии, Уэльса и Северной Ирландии). Мы продолжаем делать все возможное, чтобы правительство Британии не смогло согласовать свою позицию по соглашению о Brexit c ЕС без участия регионов", — говорится в полученной РИА Новости копии письма.
Лидеры Шотландии и Уэльса призывают Мэй провести с ними консультации по будущему договору с ЕС, в том числе на совете глав регионов.
Нынешний, уже не первый виток правительственного кризиса, связанного с утверждением проекта соглашения о Brexit, может привести к вынесению вотума недоверия Мэй. Еще до публикации положений соглашения оно подверглось критике. Сторонники "жесткого выхода из ЕС", чьи голоса звучат наиболее громко, обвинили Мэй в том, что она предала идею Brexit и хочет оставить Британию под контролем Европы. Часть наиболее жестких сторонников "развода" требуют отставки премьера и правительства.