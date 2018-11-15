Главы Шотландии и Уэльса потребовали от Мэй срочной встречи

ЛОНДОН, 15 ноя — РИА Новости. Первые министры Шотландии и Уэльса Никола Стерджен и Кэруин Джонс потребовали от премьера страны Терезы Мэй провести срочную встречу совета глав британских регионов, говорится в опубликованном в четверг вечером письме лидеров.

Накануне вечером правительство после пятичасовых споров утвердило положения договора с ЕС, определяющего условия предстоящего "развода". Итогом совещания членов кабинета стала тактическая победа Терезы Мэй — ей удалось заставить большинство министров поддержать документ, однако часть членов кабинета выразила несогласие с ее позицией и подала в отставку. В парламенте также недовольны положениями документа. Оппозиционные парламентские партии заявили, что не поддержат документ.

"То, как правительство работало над соглашением, говорит о хаотичном подходе к переговорам и отсутствии взаимодействия с администрациями регионов (Шотландии, Уэльса и Северной Ирландии). Мы продолжаем делать все возможное, чтобы правительство Британии не смогло согласовать свою позицию по соглашению о Brexit c ЕС без участия регионов", — говорится в полученной РИА Новости копии письма.

Лидеры Шотландии и Уэльса призывают Мэй провести с ними консультации по будущему договору с ЕС, в том числе на совете глав регионов.

"Важно, чтобы мы были вовлечены в работу, учитывая то, что будущий формат (отношений с ЕС) касается вопросов нашей компетенции и окажет важное влияние на жителей Шотландии и Уэльса", — говорится в письме.

Нынешний, уже не первый виток правительственного кризиса, связанного с утверждением проекта соглашения о Brexit, может привести к вынесению вотума недоверия Мэй. Еще до публикации положений соглашения оно подверглось критике. Сторонники "жесткого выхода из ЕС", чьи голоса звучат наиболее громко, обвинили Мэй в том, что она предала идею Brexit и хочет оставить Британию под контролем Европы. Часть наиболее жестких сторонников "развода" требуют отставки премьера и правительства.