Слуцкий прокомментировал решение ЕСПЧ по иску Навального

МОСКВА, 15 ноя — РИА Новости. Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) своим вердиктом по иску Алексея Навального еще раз дал повод усомниться в своей объективности и беспристрастности, заявил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.

Большая палата Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) в четверг удовлетворила жалобу Алексея Навального, присудив выплатить ему компенсацию нематериального ущерба в размере 50 тысяч евро, а также 1025 евро в качестве материального ущерба и 12 тысяч 653 евро за расходы и издержки. Жалоба Навального касалась его арестов и содержания под стражей в ходе митингов в 2012 и 2014 годах.

"ЕСПЧ своим финальным вердиктом по иску Навального еще раз дал повод усомниться в своей объективности и беспристрастности. Судите сами: присужден беспрецедентно огромный размер компенсации по сравнению с аналогичными делами. Кроме того, Большая палата подтвердила "политическую мотивацию" административных мер пресечения в РФ в отношении него, признав нарушения по 18-й статье Европейской конвенции по правам человека. Еще в феврале 2017 года Страсбургский суд отказывался это делать" — заявил Слуцкий журналистам.

По его словам, политическими мотивами руководствовались именно европейские судьи, полностью проигнорировавшие все доводы российской стороны.

"Таким образом, ЕСПЧ все больше превращается в инструмент давления на нашу страну", — полагает Слуцкий.

Он отметил, что Россия с 2014 года не принимает участия в выборах судей ЕСПЧ, состав которого с этого времени значительно обновился.

"Все это в комплексе с устоявшимся ангажированным подходом к жалобам против РФ еще и еще раз вызывает большие вопросы в легитимности для нас принимаемых решений", — заключил парламентарий.