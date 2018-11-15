Слуцкий прокомментировал решение ЕСПЧ по иску Навального

МОСКВА, 15 ноя — РИА Новости. Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) своим вердиктом по иску Алексея Навального еще раз дал повод усомниться в своей объективности и беспристрастности, заявил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.
"ЕСПЧ своим финальным вердиктом по иску Навального еще раз дал повод усомниться в своей объективности и беспристрастности. Судите сами: присужден беспрецедентно огромный размер компенсации по сравнению с аналогичными делами. Кроме того, Большая палата подтвердила "политическую мотивацию" административных мер пресечения в РФ в отношении него, признав нарушения по 18-й статье Европейской конвенции по правам человека. Еще в феврале 2017 года Страсбургский суд отказывался это делать" — заявил Слуцкий журналистам.
По его словам, политическими мотивами руководствовались именно европейские судьи, полностью проигнорировавшие все доводы российской стороны.
Он отметил, что Россия с 2014 года не принимает участия в выборах судей ЕСПЧ, состав которого с этого времени значительно обновился.
"Все это в комплексе с устоявшимся ангажированным подходом к жалобам против РФ еще и еще раз вызывает большие вопросы в легитимности для нас принимаемых решений", — заключил парламентарий.