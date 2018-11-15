Назначенную ЕСПЧ компенсацию Навальному выплатят в установленный срок

Здание Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) в Страсбурге. Архивное фото

Здание Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) в Страсбурге. Архивное фото

МОСКВА, 15 ноя — РИА Новости. Власти РФ в установленный законом срок выплатит Алексею Навальному компенсацию, назначенную Европейским судом по правам человека (ЕСПЧ), сообщили РИА Новости в четверг в пресс-службе Минюста России.

Большая палата ЕСПЧ ранее удовлетворила жалобу Навального, связанную с его задержаниями на несанкционированных митингах, говорится в пресс-релизе суда, поступившем в РИА Новости.

Суд обязал Россию выплатить заявителю 50 тысяч евро за моральный ущерб, 1025 евро — за материальный, а также 12 тысяч 653 евро — за судебные издержки. Это решение окончательное и обжалованию не подлежит.

"Выплата присужденной Европейским судом компенсации будет осуществлена в общем порядке в установленный Конвенцией срок при условии своевременного предоставления заявителем надлежаще оформленных реквизитов", — сообщили в Минюсте.