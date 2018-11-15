Лукашевич рассказал, что препятствует работе ОБСЕ в Донбассе

ВЕНА, 15 ноя — РИА Новости. Деятельности Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ на Украине препятствуют по обе стороны линии соприкосновения в Донбассе, заявил в четверг постоянный представитель России при ОБСЕ Александр Лукашевич.
Он отметил, что с начала ноября половина препятствий беспилотникам СММ была зафиксирована на подконтрольной Киеву территории.
"Силовики обстреляли два беспилотника СММ — 1 ноября между населенными пунктами Лопаскино и Желтым и 11 ноября в районе Новотошковского; "глушили" БПЛА около Славного, Малоянисоля и Чермалыка", — добавил постпред.