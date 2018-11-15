В ООН предупредили об угрозе для жизней миллионов жителей востока Украины

ЖЕНЕВА, 15 ноя – РИА Новости, Елизавета Исакова. Жизни нескольких миллионов жителей восточных регионов Украины находятся под угрозой из-за продолжающихся боевых действий и приближения холодов, заявила в четверг в Женеве гуманитарный координатор ООН на Украине Оснат Лубрани.

По ее словам, ситуация ухудшается также из-за того, что гуманитарные программы ООН для востока Украины профинансированы всего на 36%, а сам кризис, "как кажется, пропал с международных радаров".

"Недостаток финансирования означает, что миллионы мужчин, женщин и детей будут лишены основных потребностей. Я призываю все страны-члены ООН проявить солидарность с народом восточной Украины и помочь им продержаться холодную зиму, к которой добавляются огромные нужды в области лечения психических и психологических травм, защиты населения, поиска средств к существованию, разминирования, предоставления укрытий, услуг здравоохранения, воды и гигиены", — сказала она.

По словам Лубрани, особое внимание в зимние месяцы необходимо также уделить 1,1 миллиона человек, которые ежемесячно пересекают линию соприкосновения и сталкиваются с длительным ожиданием, опасностью попасть под обстрел или подорваться на мине. Она отметила, что на пунктах досмотра также отсутствует питьевая вода, туалеты и места для обогрева.

Гуманитарный координатор также указала на то, что продолжающиеся на востоке Украины боевые действия приводят к разрешению гражданской инфраструктуры. В частности, только в нынешнем году было зафиксировано 73 инцидента с критически необходимой инфраструктурой водоснабжения. Подобные обстрелы, отсутствие тепла и частые отключения воды увеличивают риск распространения вспышек инфекционных заболеваний.

"Мирные жители и гражданская инфраструктура должны защищаться согласно международному гуманитарному праву. Они не являются целью", — подчеркнула Лубрани.