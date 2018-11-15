В Испании мужчина получил три пожизненных срока за убийство членов семьи

МАДРИД, 15 ноя – РИА Новости. Бразилец, жестоко убивший четырех членов своей семьи, в том числе двух малолетних детей, приговорен в Испании к пожизненному заключению.

Такое решение принял суд Гвадалахары (автономное сообщество Мадрид). При этом приговор предусматривает три пожизненных срока с правом пересмотра приговора через 25 и 35 лет, а также еще 25 лет за четвертое убийство, сообщает газета ElPaís. Кроме того, он должен выплатить семье убитых компенсацию в 390 тысяч евро.

Жестокое убийство, потрясшее страну, произошло в августе 2016 года в испанском муниципалитете Пиос (провинция Гвадалахара, автономное сообщество Кастилия Ла-Манча). Расчлененные тела полиция обнаружила в доме, где жили выходцы из Бразилии, через месяц после убийства.

В преступлении заподозрили племянника отца семейства Патрика Ногейру. После обнаружения останков он уехал в Бразилию, но добровольно сдался полиции в октябре, после чего был экстрадирован в Испанию. На месте преступления, в том числе на изоленте, которой были перевязаны мешки с останками тел, обнаружили его ДНК, волосы и отпечатки.

Адвокаты настаивали на невменяемости Ногейры и совершении преступления в состоянии аффекта, однако суд признал доказательства защиты недостаточными.

В ходе расследования были обнаружены сообщения Ногейры в Whatsapp своему другу в Бразилии после совершенного преступления, где он описывал подробности и даже отправил фотографии тел.

Жюри присяжных две недели назад пришло к выводу о преднамеренном характере преступления.