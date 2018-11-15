Министр образования Израиля попросил назначить его главой Минобороны

МОСКВА, 15 ноя — РИА Новости. Министр образования Израиля Нафтали Бенет обратился к премьер-министру Биньямину Нетаньяху с просьбой назначить его министром обороны вместо объявившего об отставке Авигдора Либермана.

Либерман объявил об уходе с поста главы Минобороны Израиля в среду, объяснив своё решение несогласием с прекращением военных действий и смягчением экономических санкций против палестинских группировок сектора Газа. Либерман также призвал к досрочным выборам и заявил о намерении вывести из правящей коалиции свою партию "Наш дом Израиль", оставляя Нетаньяху с минимальным парламентским большинством в 61 из 120 мандатов.

"Если бы не было кризиса в коалиции, я бы не ушёл с поста министра образования… Именно поэтому я вчера обратился к Нетаньяху с просьбой назначить меня министром обороны", — заявил Бенет на специальной пресс-конференции в четверг. Трансляцию вел телеканал "Кан".

В свою очередь, два других партнера Нетаньяху по коалиции — Моше Кахлон и Арье Дери — призвали главу израильского правительства провести досрочные выборы в стране.

Вместе с тем, пока официально правящую коалицию ни одна из партий не покидает, и Нетаньяху сохраняет за собой парламентское большинство.