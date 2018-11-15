Российская делегация планирует обсудить в Брюсселе будущее отношений с ЕС

БРЮССЕЛЬ, 15 ноя – РИА Новости. Российская делегация на консультациях с Европейской внешнеполитической службой (ЕВС) в Брюсселе рассчитывает обсудить будущее отношений, а также текущие вопросы, связанные с ситуацией на постсоветском пространстве, включая Украину, сообщил журналистам перед началом встречи замглавы МИД РФ Григорий Карасин.

В четверг в Брюсселе началась встреча в рамках регулярных консультаций между РФ и ЕС по тематике СНГ. Со стороны дипслужбы ЕС в переговорах участвует генсек ЕВС Хельга Шмид.

"Мы, во-первых, хотим посмотреть в будущее наших отношений, хотим обсудить возможности так называемой концепции "интеграции интеграций", у нас есть Евразийский экономический союз, а здесь Европейский союз, они созданы для того, чтобы взаимодействовать", — сказал Карасин российским журналистам.

"Помимо этого есть и текущие вопросы, политические, связанные с ситуацией на постсоветском пространстве, это касается и Южного Кавказа, и Украины, и Молдавии, и Центральной Азии. Есть о чем поговорить, и постараемся это сделать", — добавил он.