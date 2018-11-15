Папа Римский и президент Израиля обсудили статус Иерусалима

РИМ, 15 ноя — РИА Новости. Папа Римский Франциск и президент Израиля Реувен Ривлин в ходе встречи в Ватикане обсудили ситуацию на Ближнем Востоке и проблему Иерусалима, сообщает служба печати Святого престола.

"Стороны обсудили вопрос Иерусалима и его религиозного и человеческого статуса для евреев, христиан и мусульман, а также важность сохранения его самобытности и признания его в качестве Города мира", — говорится в сообщении.

Папа и президент в ходе "сердечной беседы" также отметили "важность укрепления взаимного доверия в связи с возобновлением переговоров между израильтянами и палестинцами в целях достижения соглашения, уважающего законные ожидания двух народов".

Аудиенция состоялась в преддверии 25-летнего юбилея установления дипломатических отношений между Израилем и Святым престолом, в связи с чем была "выражена надежда на достижение договоренностей в отношении общих интересов израильских католических организаций и местных властей".

Собеседники также обсудили "политическую и социальную ситуацию" в регионе Ближнего Востока, которую "характеризуют различные конфликты и последующие гуманитарные кризисы".

"В этом контексте стороны подчеркнули важность диалога между различными религиозными общинами для обеспечения мирного сосуществования и стабильности", — сообщает Святой престол.

В ходе визита в Ватикан Ривлин также встретился с государственным секретарем Святого престола кардиналом Пьетро Паролином и главой внешнеполитического ведомства архиепископом Полом Ричардом Галлахером.