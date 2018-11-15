Саудовская Аравия обсудила с Ливией ее участие в балансировке рынка нефти

МОСКВА, 15 ноя — РИА Новости. Министр энергетики Саудовской Аравии Халид аль-Фалих обсудил с главой Национальной нефтяной компании Ливии (NOC), руководителем ливийской делегации в ОПЕК Мустафой Саналлой ситуацию на рынке нефти и важность участия Ливии в принятии решений о его ребалансировке на встречах ОПЕК и ОПЕК+ в декабре, сообщило министерство энергетики королевства.

"Господин Халид аль-Фалих встретился сегодня с… Мустафой Саналлой, чтобы обсудить ситуацию на международном рынке нефти и необходимость кооперации стран ОПЕК с другими нефтедобывающими государствами для восстановления стабильности рынка", — сообщило ведомство в своем официальном микроблоге в Twitter.

"Его превосходительство также обсудил важность участия Ливии в принятии решений по ребалансировке рынка во время встреч нефтедобывающих стран в следующем месяце", — также говорится в сообщении.

ОПЕК и ряд не входящих в организацию стран (ОПЕК+) договорились в конце 2016 года в Вене о сокращении добычи нефти на 1,8 миллиона баррелей в сутки с уровня октября 2016 года, из которых 300 тысяч приходились на Россию. Договор стартовал с начала 2017 года и был продлен до конца 2018 года. В июне 2018 года ОПЕК+ согласовала цель уйти от перевыполнения условий соглашения, которое тогда составляло 47%.

Однако участники соглашения все чаще начали говорить о риске переизбытка предложения на рынке в 2019 году. Министерский мониторинговый комитет ОПЕК+ обсудил этот вопрос на встрече в ноябре, но не стал рекомендовать сокращение добычи, отложив дальнейшие дискуссии на декабрь. При этом в понедельник аль-Фалих заявил, что при сохранении текущей ситуации на рынке альянсу может потребоваться сокращение добычи на 1 миллион баррелей в сутки от уровня октября 2018 года.

Меж тем Ливия изначально не несла никаких обязательств сокращения добычи нефти в рамках ОПЕК+, но затем пообещала, что в 2018 году ее добыча не будет превышать максимума 2017 года — около 1 миллиона баррелей в сутки. Сейчас же этот показатель выше — по данным ОПЕК на октябрь он составил 1,171 миллиона баррелей в сутки. При этом на встрече комитета аль-Фалих заявил, что ряд ранее исключенных из соглашения ОПЕК+ стран согласились на установление для них целевых уровней добычи нефти.