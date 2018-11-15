ВАШИНГТОН, 15 ноя – РИА Новости. США ввели санкции против 17 подданных Саудовской Аравии из-за убийства журналиста Джамаля Хашукджи. Документ опубликован на сайте американского Минфина.
Среди попавших в санкционный список — бывший помощник наследного принца Саудовской Аравии Сауд аль-Катани и генконсул в Турции Мохаммад аль-Отайби.
"Саудовские чиновники, в отношении которых мы сегодня ввели санкции, были вовлечены в отвратительное убийство Джамаля Хашукджи. Эти люди, которые целенаправленно жестоко убили журналиста, который жил и работал в Соединенных Штатах, должны столкнуться с серьезными последствиями своих деяний", — заявил министр финансов США Стивен Мнучин.
Глава Минфина также призвал Эр-Рияд предпринять шаги, чтобы прекратить любое преследование политических диссидентов или журналистов.
Убийство в генконсульстве
Джамаль Хашукджи работал обозревателем американской газеты Washington Post и с 2017 года жил в США. Второго октября он пропал после того, как вошел в здание генконсульства Саудовской Аравии в Стамбуле. Турецкие правоохранители утверждали, что журналиста убили в дипмиссии.
По данным генпрокуратуры, Хашукджи убили смертельной инъекцией наркотика, а тело расчленили и вывезли из консульства. По делу задержан 21 человек. Для пятерых непосредственных участников убийства прокуратура потребовала смертной казни, остальных ждет наказание по канонам шариата.