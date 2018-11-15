ВАШИНГТОН, 15 ноя – РИА Новости. США ввели санкции против 17 подданных Саудовской Аравии из-за убийства журналиста Джамаля Хашукджи. Документ опубликован на сайте американского Минфина.

Ограничительные меры введены в рамках так называемого Глобального акта Магнитского, который американские власти применяют против тех, кого считают виновными в нарушении прав человека.

Среди попавших в санкционный список — бывший помощник наследного принца Саудовской Аравии Сауд аль-Катани и генконсул в Турции Мохаммад аль-Отайби.

"Саудовские чиновники, в отношении которых мы сегодня ввели санкции, были вовлечены в отвратительное убийство Джамаля Хашукджи. Эти люди, которые целенаправленно жестоко убили журналиста, который жил и работал в Соединенных Штатах, должны столкнуться с серьезными последствиями своих деяний", — заявил министр финансов США Стивен Мнучин.

Он пообещал, что американские власти продолжат "старательно работать" над тем, чтобы установить все факты и привлечь к ответственности всех, кого посчитают виновными в этом преступлении. "Чтобы восторжествовала справедливость в глазах невесты Хашукджи, детей и семьи, которую он вынужденно оставил", — добавил Мнучин.

Глава Минфина также призвал Эр-Рияд предпринять шаги, чтобы прекратить любое преследование политических диссидентов или журналистов.

Убийство в генконсульстве

Джамаль Хашукджи работал обозревателем американской газеты Washington Post и с 2017 года жил в США. Второго октября он пропал после того, как вошел в здание генконсульства Саудовской Аравии в Стамбуле. Турецкие правоохранители утверждали, что журналиста убили в дипмиссии.

Саудовские власти сообщили о смерти Хашукджи 18 дней спустя. Как заявил генпрокурор Сауд аль-Муаджиб, его гибель стала результатом ссоры с сотрудниками генконсульства. Позже в Эр-Рияде признали, что убийство было преднамеренным.

По данным генпрокуратуры, Хашукджи убили смертельной инъекцией наркотика, а тело расчленили и вывезли из консульства. По делу задержан 21 человек. Для пятерых непосредственных участников убийства прокуратура потребовала смертной казни, остальных ждет наказание по канонам шариата.