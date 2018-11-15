В Германии столкнулись два автобуса

Место столкновения автобусов недалеко от Аммерндорфома в Германии. 15 ноября 2018

Место столкновения автобусов недалеко от Аммерндорфома в Германии. 15 ноября 2018

МОСКВА, 15 ноя — РИА Новости. Два автобуса столкнулись в лоб под Аммерндорфом в немецкой федеральной земле Бавария, пострадали по меньшей мере 40 человек, в том числе много детей, сообщила телерадиокомпания Bayerischer Rundfunk со ссылкой на полицию.

Пять человек получили серьезные травмы. Чтобы освободить по меньшей мере четырех человек из обломков автобусов, пришлось использовать тяжелую технику, сообщили в полиции.

На место прибыли три спасательных вертолета, врачи скорой помощи и сотрудники экстренных служб.

Причина аварии неизвестна. Полиция пока не может точно сказать, идет ли речь о школьных или рейсовых автобусах.

Участок дороги, на котором произошла авария, перекрыт.