В Германии столкнулись два автобуса

МОСКВА, 15 ноя — РИА Новости. Два автобуса столкнулись в лоб под Аммерндорфом в немецкой федеральной земле Бавария, пострадали по меньшей мере 40 человек, в том числе много детей, сообщила телерадиокомпания Bayerischer Rundfunk со ссылкой на полицию.
На место прибыли три спасательных вертолета, врачи скорой помощи и сотрудники экстренных служб.
Причина аварии неизвестна. Полиция пока не может точно сказать, идет ли речь о школьных или рейсовых автобусах.
Участок дороги, на котором произошла авария, перекрыт.