Эр-Рияд выступил против международного расследования убийства Хашукджи

КАИР, 15 ноя — РИА Новости. Саудовская Аравия выступает против международного расследования дела об убийстве оппозиционного журналиста Джамаля Хашукджи, заявил глава МИД королевства Адель аль-Джубейр на пресс-конференции в Эр-Рияде.
"Мы против международного расследования этого дела. В Саудовской Аравии есть свои органы расследования, которые отличаются профессионализмом и независимостью", — заявил аль-Джубейр.
Трансляцию пресс-конференции вел телеканал "Аль-Арабия"
О необходимости проведения международного расследования по делу об убийстве Хашукджи ранее заявляли власти Турции.
Согласно распространенному в четверг заявлению генпрокуратуры Саудовской Аравии, по делу об убийстве Хашукджи задержан 21 человек. Для пятерых непосредственных участников убийства прокуратура потребовала смертной казни, остальных ждет наказание согласно канонам шариата.