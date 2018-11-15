Эр-Рияд выступил против международного расследования убийства Хашукджи

Криминалисты собирают доказательства в посольстве Саудовской Арвии в Турции. Архивное фото

Криминалисты собирают доказательства в посольстве Саудовской Арвии в Турции. Архивное фото

КАИР, 15 ноя — РИА Новости. Саудовская Аравия выступает против международного расследования дела об убийстве оппозиционного журналиста Джамаля Хашукджи, заявил глава МИД королевства Адель аль-Джубейр на пресс-конференции в Эр-Рияде.

"Мы против международного расследования этого дела. В Саудовской Аравии есть свои органы расследования, которые отличаются профессионализмом и независимостью", — заявил аль-Джубейр.

Трансляцию пресс-конференции вел телеканал "Аль-Арабия"

О необходимости проведения международного расследования по делу об убийстве Хашукджи ранее заявляли власти Турции.

Согласно распространенному в четверг заявлению генпрокуратуры Саудовской Аравии, по делу об убийстве Хашукджи задержан 21 человек. Для пятерых непосредственных участников убийства прокуратура потребовала смертной казни, остальных ждет наказание согласно канонам шариата.