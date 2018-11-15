Суд в Армении вернул на доследование дело об отмене ареста Кочаряна

ЕРЕВАН, 15 ноя — РИА Новости. Кассационный суд Армении частично удовлетворил жалобу генпрокурора на отмену апелляционным судом ареста экс-президента Роберта Кочаряна, направив дело на доследование.

Специальная следственная служба 26 июля предъявила обвинение Кочаряну в свержении конституционного строя в рамках уголовного дела о разгоне акций протеста 1 марта 2008 года. Через день он был арестован на два месяца. Защита Кочаряна обжаловала арест в апелляционном суде, который отменил решение суда первой инстанции, мотивировав это неприкосновенностью бывшего президента. Двадцатого августа Генпрокуратура Армении также подала жалобу в кассационный суд на решение апелляционного суда об отмене ареста Кочаряна.

"Частично удовлетворить жалобу генерального прокурора, отменить решение апелляционного суда и направить дело на доследование в тот же суд", — говорится в решении суда.

При этом Кассационный суд отклонил жалобу защиты Кочаряна.

Ранее адвокат Кочаряна Арам Орбелян сообщил РИА Новости, что сторона защиты подала кассационную жалобу на решение апелляционного суда с просьбой дополнить обоснования отмены его ареста. По словам Орбеляна, адвокаты просят, оставив резолютивную часть решения, рассмотреть все представленные ими основания. Он уточнил, что. кроме неприкосновенности, защита представила еще три основания отмены решения суда первой инстанции, однако апелляционный суд к ним не обращался.

В рамках дела о разгоне акций протеста 1 марта 2008 года обвинения предъявлены также бывшему министру обороны Армении Микаелу Арутюняну и генсеку ОДКБ Юрию Хачатурову, служившему в 2008 году в ВС Армении. Хачатуров освобожден под залог.

Армянская оппозиция во главе с первым президентом Левоном Тер-Петросяном, который баллотировался на президентских выборах 19 февраля 2008 года и проиграл их Сержу Саргсяну, тогда проводила в центре Еревана митинги, выражая недовольство официальными итогами голосования. Акции протеста вылились 1-2 марта в беспорядки и столкновения митингующих с силами правопорядка, в результате которых погибли десять человек, около 200 получили ранения.