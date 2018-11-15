Оксфордский словарь назвал слово года

МОСКВА, 15 ноя — РИА Новости. Оксфордский словарь признал словом года прилагательное "токсичный" (toxic).

По словам составителей, количество просмотров страницы со значением этого слова за год увеличилось на 45 процентов. Как отмечается в сообщении на сайте словаря, рост популярности слова вызван во многом историей с отравлением Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.

Более распространенное применение этого термина в контексте экологических проблем на планете также сыграло немаловажную роль в признании его словом года, отмечают составители словаря.

Помимо этого, прилагательное также часто фигурирует в словосочетаниях "токсичные отношения" и "токсичная маскулинность".